مازندران رتبه 15 دانشگاه های کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، احمد احمدپور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه کنفرانس ریاضی ایران در بابلسر افزود: علم ریاضی که متکی بر اصولی است و در رشد آن استدلال و منطق از جایگاه ویژه ای برخوردار است در ایران قابل توسعه است و خوشبختانه دانشگاه مازندران در مسیر توسعه این علم گامهای قابل قبول و بلندی بر می دارد.

وی با بیان اینکه بزرگترین مانع در راه پرورش علمی، دوری از جریان اصلی علم جهانی است اظهار داشت: برگزاری همایش های بین المللی و چاپ مقالات در مجلات داخلی و بین المللی از نسخه هایی است که می تواند برای درمان مانع مذکور باشد و به همین منظور بود و خواهد بود که دانشگاه مازندران از چنین همایش هایی استقبال و همکارانش را به چاپ مقالات در مجلات داخلی و بین المللی تشویق می کند.

سرپرست دانشگاه مازندران در خصوص جایگاه دانشگاه مازندران در بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده در دسامبر 2010 دانشگاه مازندران در بخش چاپ و ارائه مقالات ISIدر بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور رتبه 15 و همچنین در بخش کیفیت مقالات رتبه 13 را کسب نموده است.

احمدپور افزود: در تاریخ آمده است حکمای یونانی و حکیمان مسلمان ریاضیات را واسط بین طبیعات و الهیات می دانستند چرا که معتقد بودند تا ذهن به ریاضیات نپردازد و در آن ورزیده نشود قدرت انتزاع از ماده و درک کلمات حادث نمی شود پس هر عالم به علم الهیات را باید در زمره افرادی قرار داد که ریاضی ورزیدن را تمرین نموده اند و از این حیث جای بسی خوشوقتی است در استان مازندران از حضرت آیت الله حسن زاده آملی و دیگر علمای بزرگوار آشنا با اندیشه و تفکر ریاضی بدانیم.



سرپرست دانشگاه در خصوص افزایش تعداد دانشگاهها به برکت انقلاب اسلامی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 175 هزار دانشجو در کشور تحصیل می کردند که در حال حاضر این آمار به بیش از سه میلیون و 700 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها چندین دانشگاه محدود و آن هم در تهران و مراکز بعضی از استان ها فعالیت می کردند ولی امروز به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دو هزار و 200 مجموعه آموزشی عالی در سراسر کشور و در تمام شهرستانها و شهرهای دور راه اندازی شده و فعال هستند.