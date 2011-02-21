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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

مازندران رتبه 15 دانشگاه های کشور را دارد

مازندران رتبه 15 دانشگاه های کشور را دارد

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه مازندران گفت: این دانشگاه رتبه پانزدهم را در بین دانشگاه های کشور داراست.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، احمد احمدپور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه کنفرانس ریاضی ایران در بابلسر افزود: علم ریاضی که متکی بر اصولی است و در رشد آن استدلال و منطق از جایگاه ویژه ای برخوردار است در ایران قابل توسعه است و خوشبختانه دانشگاه مازندران در مسیر توسعه این علم گامهای قابل قبول و بلندی بر می دارد.

وی با بیان اینکه بزرگترین مانع در راه پرورش علمی، دوری از جریان اصلی علم جهانی است اظهار داشت: برگزاری همایش های بین المللی و چاپ مقالات در مجلات داخلی و بین المللی از نسخه هایی است که می تواند برای درمان مانع مذکور باشد و به همین منظور بود و خواهد بود که دانشگاه مازندران از چنین همایش هایی استقبال و همکارانش را به چاپ مقالات در مجلات داخلی و بین المللی تشویق می کند.

سرپرست دانشگاه مازندران در خصوص جایگاه دانشگاه مازندران در بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار و اطلاعات  منتشر شده در دسامبر 2010 دانشگاه مازندران در بخش چاپ و ارائه مقالات ISIدر بین دانشگاه ها و  موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور رتبه 15 و همچنین در بخش کیفیت مقالات رتبه 13 را کسب نموده است. 

احمدپور افزود: در تاریخ آمده است حکمای یونانی و حکیمان مسلمان ریاضیات را واسط بین طبیعات و الهیات می دانستند چرا که معتقد بودند تا ذهن به ریاضیات نپردازد و در آن ورزیده نشود قدرت انتزاع از ماده و درک کلمات حادث نمی شود پس هر عالم به علم الهیات را باید در زمره افرادی قرار داد که ریاضی ورزیدن را تمرین نموده اند و از این حیث جای بسی خوشوقتی است در استان مازندران از حضرت آیت الله حسن زاده آملی و دیگر علمای بزرگوار آشنا با اندیشه و تفکر ریاضی بدانیم.

سرپرست دانشگاه در خصوص افزایش تعداد دانشگاهها به برکت انقلاب اسلامی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 175 هزار دانشجو در کشور تحصیل می کردند که در حال حاضر این آمار به بیش از سه میلیون و 700 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.
 
وی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها چندین دانشگاه محدود و آن هم در تهران و مراکز بعضی از استان ها فعالیت می کردند ولی امروز به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دو هزار و 200 مجموعه آموزشی عالی در سراسر کشور و در تمام شهرستانها و شهرهای دور راه اندازی شده و فعال هستند.
کد مطلب 1258413

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