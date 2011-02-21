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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

برای دیدار با پرسپولیس؛

فولاد بدون محروم و مصدوم به تهران می رود

فولاد بدون محروم و مصدوم به تهران می رود

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: با تلاش کادر پزشکی تمام مصدومان فولاد به بازی برابر پرسپولیس می رسند.

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: به دنبال فعالیتهای مستمر مجموعه کادر پزشکی فولاد، مشکل تمام بازیکنانی که به دلایل پزشکی قادر به حضور در میادین نبودند برطرف شد و این بازیکنان می توانند در صورت صلاحدید کادر فنی در دیدار مقابل پرسپولیس تهران حاضر شوند.

وی افزود: رضا نوروزی، مهدی چمن آرا و میثم خسروی که در چند بازی اخیر تیم خود غایب بودند، برای دیدار با پرسپولیس مشکلی ندارند.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان تصریح کرد: این در حالیست که آرش افشین و عبدالکریم شاوردی نیز محرومیت خود را در بازی برابر مس کرمان پشت سر گذاشتند و می توانند برای فولاد بازی کنند.

وی توضیح داد: کاروان فولاد صبح پنجشنبه عازم تهران می شود و جمعه شب هم بعد از بازی با پرسپولیس به اهواز باز می شوند.
کد مطلب 1258414

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