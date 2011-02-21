جای خالی همسر نادر ابراهیمی در رونمایی "میر مهنا"

مرتضی رضایی طراح و کارگردان بازی "میر مهنا" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر رونمایی این بازی رایانه‌ای با حضور وزیر ارشاد گفت: در تاریخ 30 بهمن ماه در سالن سوره حوزه هنری با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهرز مینایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به طور رسمی از بازی رایانه‌ای "میر مهنا" رونمایی شد.

وی ادامه داد: در این مراسم از دست‌اندرکاران تولید این انیمیشن تجلیل شد. همچنین در سخنانی درباره شخصیت میر مهنا و همچنین منابع ادبی که در نگارش آن مورد استفاده قرار گرفته به ویژه مجموعه 5 جلدی "بر جاده‌های آبی سرخ" نادر ابراهیمی توضیحاتی ارائه شد.

نویسنده بازی‌نامه "میر مهنا" تاکید کرد: گروه تولید این انیمیشن لوح تقدیری نیز برای همسر زنده یاد نادر ابراهیمی در نظر گرفته بود که بعدا به وی اهدا خواهد شد.

داستان این بازی که بخش مهمی از آن بر اساس کتاب نادر ابراهیمی نوشته شده درباره شخصیتی به نام میر مهنا است. قرن 17 میلادی خلیج فارس و جزیره خارک توسط نیروهای کمپانی هند شرقی اشغال شد و ماجرای بازی از جایی آغاز می شود که حنانه دختری از اهالی جزیره خارک، با یورش سربازان کمپانی هند شرقی به خانه آنها دستگیر و در سیاه چال قلعه موسلستاین که مقر فرماندهی کمپانی هند شرقی است زندانی می‌شود.

در بازی میرمهنا بازی‌کننده اصلی یک جوان جنوبی است که برای نجات خواهرش حنانه با یاران میرمهنا همسو و همراه می‌شود و با متجاوزان به وطن مبارزه می‌کند.

