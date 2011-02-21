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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

قبله‌ای در گفتگو با مهر: "گزارش محرمانه" به وزارت ارشاد می‌رود

قبله‌ای در گفتگو با مهر: "گزارش محرمانه" به وزارت ارشاد می‌رود

رمان بلند "گزارش محرمانه" نوشته تام راب اسمیت با ترجمه نادر قبله‌ای به زودی برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده می‌شود.

نادر قبله‌ای درباره سرنوشت جدیدترین کتابی که ترجمه کرده است به خبرنگار مهر گفت: "گزارش محرمانه" کتابی ازتام راب اسمیت نویسنده انگلیسی را چندی پیش ترجمه کرده و به نشر مروارید دادم که به زودی برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده می‌شود.

وی ادامه داد: این کتاب را می‌توان دنباله‌ای بر کتاب "کودک 44" اسمیت دانست که چندی پیش نشر مروارید منتشر کرد. "گزارش محرمانه" بالغ بر 500 صفحه دارد و داستان در فضای سیاسی پس از دوران استالین می‌گذرد.

این مترجم درباره داستان کتاب توضیح داد: شخصیت اصلی داستان همان فردی است که در "کودک 44" به دنبال پرونده قتل کودکان است. او در این کتاب با دزدیده شدن دخترخوانده اش وارد پرونده دیگری می شود که او را به اردوگاه های کار اجباری می کشاند.

قبله‌ای در پایان عنوان کرد: این کار هم جنایی- پلیسی است ولی حال و هوای جنایی آن کمتر است و بیشتر به درام نزدیک می‌شود. همچنین به دلیل پررنگ‌تر شدن نقد استالین کار بیشتر سیاسی می‌شود. 
کد مطلب 1258416

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