نادر قبله‌ای درباره سرنوشت جدیدترین کتابی که ترجمه کرده است به خبرنگار مهر گفت: "گزارش محرمانه" کتابی ازتام راب اسمیت نویسنده انگلیسی را چندی پیش ترجمه کرده و به نشر مروارید دادم که به زودی برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده می‌شود.

وی ادامه داد: این کتاب را می‌توان دنباله‌ای بر کتاب "کودک 44" اسمیت دانست که چندی پیش نشر مروارید منتشر کرد. "گزارش محرمانه" بالغ بر 500 صفحه دارد و داستان در فضای سیاسی پس از دوران استالین می‌گذرد.

این مترجم درباره داستان کتاب توضیح داد: شخصیت اصلی داستان همان فردی است که در "کودک 44" به دنبال پرونده قتل کودکان است. او در این کتاب با دزدیده شدن دخترخوانده اش وارد پرونده دیگری می شود که او را به اردوگاه های کار اجباری می کشاند.