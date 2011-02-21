نظریه های سازمان و مدیریت در هزاره سوم کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث نیازآذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و نویسنده این کتاب، در مقدمه کتاب با اشاره به تحولات شگرف در تمامی ابعاد زندگی و ضرورت آشنایی با قلمرو سازمانی و مدیریت نوشته است :مدیران امروز با چالش ها و فزصت های متعدد ناشی از تحولات سریع و شگرف در تمامی ابعاد زندگی فردی ، اجتماعی و حرفه ای مواجه اند .

مواجهه خردمندانه با این چالش ها و بهره برداری از فرصت ها جز با یک نگاه تیزبین و موشکافانه و عالمانه ممکن نیست چون پا به عصری نهاده ایم که نظریه و نظریه پردازی و به ویژه دانش حاصل از آن اهمیت ویژه ای در حل مسائل بشری یافته و کلید کامیابی فرد ، سازمان و ملت ها گشته است

در بخشی دیگر از مقدمه کتاب تصریح شده است: مطالعه این اثر به کلیه اساتید و دانشجویان رشته علوم تربیتی ، مدیریت آموزشی و آموزش عالی در مقاطع تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری که قصد تحقیق و پژوهش و شناخت دقیق سازمان ها را دارند توصیه می شود.

مفاهیم اساسی سازمان، نظریه و نظریه پردازی، سیر تحولات اندیشه های مدیریت، سازمان و مدیریت در گذر زمان، بررسی و تحلیل الگوهای بوم شناسی جمعیت و منابع، کاربرد تئوری سازمان در رابطه با اثر بخشی و کارآیی، اشکال مختلف مدیریت و استعاره های مدیریت و سازمان، اشکال جدید سازمانی، تغییر و توسعه سازمانی، مدیریت بحران، سازمانهای مجازی و محیط های آموزشی مجازی، سازمان های یادگیرنده از جمله بخش های این کتاب است.

در تالیف این کتاب مریم تقوایی یزدی دانشجوی دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد و مرضیه نیازآذری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر همکاری کردند.

کیومرث نیاز آذری، دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مدیریت آموزشی است.

وی از سال 79 به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری فعالیت خود را آغاز کرده است.

کتاب های فرهنگ جامع علوم تربیتی، چشم اندازی بر نیاز ها و مسائل نوجوانان و جوانان، مسائل نوجوانان و جوانان، اعتبار سنجی در آموزش عالی از کلاسیک و مجازی، رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی هزاره سوم ، نظریه های سازمان و مدیریت با تاکید بر سازمانهای آموزشی، فرهنگ سازمانی در هزاره سوم ، فراشناخت در فرآیند یاددهی و یادگیری و رویکردهای رفتاری در نظام های آموزشی از جمله تالیفات کیومرث نیازآذری است.