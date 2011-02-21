توکلی درخواست بررسی فشرده لایحه بودجه 90 را فرا قانونی خواند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه پس از ارائه لایحه بودجه 90 از سوی رئیس جمهور به مجلس و تاکید لاریجانی به نمایندگان مبنی بر بررسی این لایحه در زمانی کوتاه به ماده 216 آیین نامه داخلی استناد کرد و تذکری داد.

وی خطاب به لاریجانی گفت: من تعجب می کنم به جای دفاع از حقوق مردم در رسیدگی به بودجه، توقعات غیر عملی از نمایندگان دارید.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: شما می گویید کمیسیون های تخصصی از همین امروز کارشان را شروع کنند در حالیکه ابتدا باید لایحه تکثیر و توزیع شود. آنگاه کار نمایندگان آغاز می شود.

توکلی ادامه داد: الان ساعت 12 ظهر یکشنبه است و کار تکثیر تا غروب به طول می انجامد. فردا دوشنبه هم تعطیل است و عملا کار بررسی از سه شنبه آغاز می شود. از آن طرف شما می گویید کمیسیون تلفیق هم از هم اکنون تشکیل شود این در حالیست که کمیسیون تلفیق 50 عضو دارد که 24 عضو آن از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هستند و کار تخصصیشان رسیدگی به این لایحه است. بنابراین نمی توانند کارشان را تعطیل کنند. کمیسیون بودجه باید کار کمیسیونی خود را شروع کند که عملا حتی از امروز هم نمی شود این کار انجام شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خطاب به لاریجانی رئیس مجلس با بیان اینکه توقع شما فراقانونی است گفت: دولت دلیل تاخیر در ارائه بودجه را تصویب دیرهنگام برنامه می داند در حالیکه باید 15 آذر این لایحه به مجلس ارائه می شد.

وی گفت: دولت در 95 درصد موارد می دانست تکلیفش چیست. بهتر است مردم هم بدانند طبق ماده 216 آیین نامه فرصتی که برای بررسی لایحه بودجه در اختیار نمایندگان قرار گرفته حداقل 30 روز از زمان چاپ و تکثیر لایحه است که طبق این تاریخ بررسی لایحه از هم اکنون تا 4 فروردین ماه طول می کشد و این فقط مختص به کار کمیسیون های مجلس است.

توکلی تاکید کرد: زمانی هم که این لایحه به صحن مجلس آید 10 روز زمان می برد، در نهایت می شود 15 فروردین. در حالیکه شما باید تدبیر کنید که اگر می خواهید با وجود کوتاهی دولت آسیب کمتری به کشور برسد راه حلی پیدا کنید و بودجه را یک دوازدهم و دو دوازدهم به تصویب برسانید.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این کار را نکنید دولت از اول فروردین سال 90 به طور قانونی نمی تواند هیچ دخل و خرجی داشته باشد.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر توکلی گفت: بحث شما این است که چون بودجه با تاخیر به مجلس آمده کاری نکنید که مجلس کار رسیدگی به لایحه را به درستی انجام ندهد. این فرمایش متینی است اما آنچه که عرض کردم به معنای این نبود که نمایندگان فرصت کافی برای اظهار نظر نداشته باشند. تاکید من این است که از فرصت استفاده شود.

رئیس مجلس درباره چاپ و توزیع لایحه بودجه 90 نیز گفت: به اداره قوانین گفته شده که زودتر کار توزیع لایحه بودجه 90 را انجام دهد اما اگر این اتفاق نیفتاد به روز سه شنبه موکول می شود.

وی گفت: درباره کمیسیون تلفیق هم که می گویید نمی شود همزمان تشکیل شود چنین نیست. ماده 213 تصریح دارد که پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس کمیسیون تلفیق تشکیل می شود. اینکه می گویید کمیسیون بودجه بخش مهمی از کمیسیون تلفیق است درست است آنها می توانند موازی کاری کنند.

لاریجانی گفت: شما به خاطر تشکیل جلسات علنی مجلس ملاحظاتی داشتید و گفتید محذوراتی دارد، درست است اما زمانی که جلسه علنی نباشد کمیسیون ها می توانند پرکارتر عمل کنند اگر دیدیدم کار بررسی عمیق است و نیاز به بررسی بیشتر دارد حتما وقت در اختیار نمایندگان خواهیم گذاشت.

رئیس مجلس در بخش دیگری از پاسخ خود به تذکر توکلی گفت: اینکه کمیسیون های تخصصی قبل از ارائه پیشنهادات نمایندگان نمی توانند کار کنند درست نیست. کمیسیون های تخصصی هم می توانند در کنار پیشنهادات نمایندگان کار بررسی لایحه را انجام دهند.

وی تاکید کرد: حداقل کار رسیدگی به بودجه 45 روز زمان می برد اما تلاش ما این است از زمان با فشار بیشتری استفاده کنیم. البته روند رسیدگی به بودجه منوط به نظر نمایندگان و همکاری آنهاست تا کار با سرعت بیشتری پیش رود.