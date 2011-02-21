نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه در فصول متفاوت سال برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه تصریح کرد: با توجه به اینکه اولین تجربه برگزاری این نمایشگاه در قم است بسیار کار خوبی بود با نظر به اینکه مرکزیت قم مهم است و اجتماع فرهیختگان و حوزه علمیه در این شهر، برگزاری چنین نمایشگاهی را از ویژگی‌های خاصی برخوردار کرده است، اگر چنانچه ناشران تشویق شوند برگزاری این نمایشگاه‌ها در آینده با حجم بیشتر و کیفیت بالاتر و در فصول متفاوت مناسب است.



وی با تاکید بر حجم تولید کتب دینی در قم و جایگاه این شهر در عرصه تولید آثار دینی در کشور خاطرنشان کرد: هنوز قله‌هایی هستند که باید فتح شوند، ضمن اینکه از خدمات ارائه شده تقدیر می‌شود اما انتظار ما بیش از اینهاست و باید بیش از این آرمان‌هایمان را ترویج کنیم.



امام جمعه قم، در ادامه با اشاره به تعامل آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با سایر نهادها ابراز داشت: در آستانه سعی می‌کنیم با سایر نهادهای موجود در قم همکاری داشته باشیم چرا که آستانه به تنهایی در این مسیر توفیق ندارد.



حجت الاسلام سعیدی، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استقبال از این نمایشگاه نیاز به برپایی چنین نمایشگاهی را نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: هنوز ظرفیت بیش از این است و می طلبد که با ارائه تسهیلات و اختصاص فضای بیشتر دوباره چنین نمایشگاهی برگزار شود حتی مکانی برای نشستن و مطالعه بازدیدکنندگان برای خرید کتاب در نظر گرفته شود چرا که صرف دیدن پشت جلد کتاب نمی تواند معیار مناسبی برای خرید باشد.



گفتنی است اولین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه، از 30 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه صبح و عصر در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) دایر است.

