به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی حسینی تبار صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی در قم در گفتگو با خبرنگاران از عرضه 96 لوح فشرده از آثار آیت الله جوادی آملی در این نمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: محصولات فرهنگی قرآنی موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء در قالب تفسیر موضوعی و ترتیبی آیه به آیه قرآن کریم در لوحهای فشرده به صورت صوت و نرم افزار در این نمایشگاه ارائه شده است.
وی در خصوص آثار تولیدی از سوی مرکز نشر اسراء گفت: در میان آثار عرضه شده توسط این مرکز در نخستین جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی، لوح فشرده «تسنیم» برگزیده جشنواره رسانههای دیجیتال امسال نیز وجود دارد.
حسینی تبار اضافه کرد: این نرم افزار شامل سخنرانی آیت الله جوادی آملی درخصوص تفسیر سوره حمد و بخشی از سوره بقره است.
مدیر اطلاع رسانی مرکز نشر اسراء در ادامه بیان داشت: لوح فشرده «زن در آیینه جلال و جمال»، «صهبای حج» و «بنیان مرصوص امام خمینی (ره)» از دیگر نرم افزارهای ارائه شده این مرکز در نخستین نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی است.
وی در خصوص ویژگیهای آثار عرضه شده در این نمایشگاه اظهار داشت: کلیه لوحهای فشرده حاوی متن، صوت و قابلیتهای ویژهای همچون جستجو و یادداشت، اتصال به وب سایت نشریه، نمایه کل آثار برگزیده، گزیده فیلم، تصاویر و زندگی نامه آیت الله جوادی آملی میباشد.
حسینی تبار در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دیگر آثار مرکز نشر اسراء خاطر نشان کرد: شرح دعای ابو حمزه ثمالی، لوح فشرده اسراء (1) شامل 40 اثر مکتوب از آیت الله جوادی آملی از دیگر آثار تولیدی به همت موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء است.
مدیر اطلاع رسانی مرکز نشر اسراء ادامه داد: نرم افزارهای سورههای قرآن کریم به همراه تفسیر آنها با عناوین «صراط الهدی» تا 24 شماره و دی وی دی «لسان الصدق» شامل موضوعاتی همچون اخلاق، عقل، پیام غدیر و راز شب قدر نیز در این نمایشگاه در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
لازم به ذکر است آدرس اینترنتی مرکز نشر اسراء www.esra.ir میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: آثار آیت الله جوادی آملی در قالب 96 لوح فشرده به همت موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء در نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی در قم عرضه میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی حسینی تبار صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی در قم در گفتگو با خبرنگاران از عرضه 96 لوح فشرده از آثار آیت الله جوادی آملی در این نمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: محصولات فرهنگی قرآنی موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء در قالب تفسیر موضوعی و ترتیبی آیه به آیه قرآن کریم در لوحهای فشرده به صورت صوت و نرم افزار در این نمایشگاه ارائه شده است.
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