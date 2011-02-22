نمایندگان مجلس برای تصویب بودجه 90 تا پایان امسال آمادگی دارند

حسین فدایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان ارزیابی خود از زمانی که مجلس نیاز دارد تا لایحه بودجه سال 90 را تصویب کند، گفت: انتظار همه این است که لایحه بودجه 90 تا پایان سال در مجلس تصویب شود.

وی با بیان اینکه مجلس می تواند در این مدت زمانی باقیمانده تا پایان سال، تصویب بودجه را انجام دهد، اظهارداشت: می‌شود که در این زمان کم، کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق کار بررسی بودجه را همزمان آغاز کنند و کار در صحن علنی هم قبل از پایان سال تمام شود و نیازی به تصویب چند دوازدهم بودجه سال 90 نباشد.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس این آمادگی را دارند تا بودجه سال 90 را پیش از عید نوروز تصویب کنند، گفت: در صورتی که کار بررسی و تصویب بودجه سال 90 در مجلس تا پایان سال جاری تمام نشود، این نشان می‌دهد که کارهای کارشناسی بودجه طول کشیده است.

فدایی تاکید کرد: عزم، اراده و آمادگی برای بررسی و تصویب لایحه بودجه 90 تا پایان سال، در میان نمایندگان مجلس وجود دارد.