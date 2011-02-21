به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش عصر سهشنبه در مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار میشود و طی آن تحولات اخیر مصر مورد بررسی و تبادل نظر قرار میگیرد.
در این همایش حجتالاسلام زمانی معاون بینالملل حوزههای علمیه و رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی در مصر، شیخالاسلام مشاور عالی بین الملل مجلس شورای اسلامی و فردوسیپور رئیس بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه سخنرانی میکنند.
این همایش به همت معاونت بین الملل حوزههای علمیه، مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: اولین همایش بیداری اسلامی با موضوع جریان شناسی تحولات مصر با حضور کارشناسان برجسته از کشور مصر در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش عصر سهشنبه در مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار میشود و طی آن تحولات اخیر مصر مورد بررسی و تبادل نظر قرار میگیرد.
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