به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش عصر سه‌شنبه در مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار می‌شود و طی آن تحولات اخیر مصر مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.



در این همایش حجت‌الاسلام زمانی معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه و رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی در مصر، شیخ‌الاسلام مشاور عالی بین الملل مجلس شورای اسلامی و فردوسی‌پور رئیس بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه سخنرانی می‌کنند.



این همایش به همت معاونت بین الملل حوزه‌های علمیه، مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه برگزار می‌شود.

