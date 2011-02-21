لرستان دومین استان در ارتقا کیفیت نان

حجت الله بیرانود در حاشیه جلسه هدفمندی یارانه ها در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر روند حاکم بر شبکه های تهیه و توزیع کالا در استان روند خوبی است و مشکل غیرطبیعی در این زمینه وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت اقلام اساسی پس از هدفمندی یارانه ها کم ترین نوسان را در سطح استان داشته است، ادامه داد: این در حالیست که در برخی اقلام مانند مقاطع فولادی و لاستیک ما شاهد کاهش قیمت نسبت به سال گذشته بوده ایم.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با بیان اینکه کاهش قیمت برخی اقلام برای ما غیرقابل پیش بینی بوده است، خاطر نشان کرد: همچنین در اسفندماه سال جاری کالابرگ برنج در سطح استان اعلام خواهد شد.

مصرف آرد در لرستان 25 درصد کاهش یافت

بیرانوند همچنین به تاثیر هدفمندی یارانه ها در بخش آرد و نان اشاره کرد و بیان داشت: میزان مصرف آرد در استان لرستان پس از هدفمندی یارانه ها بیش از 25 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین به منظور ایجاد فضای رقابتی تامین آرد مورد نیاز خبازان آزاد سازی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در این زمینه توضیح داد: این درحالیست که پیش از این خبازان مکلف بودند از یک سری کارخانه های خاص اقدام به تهیه آرد کنند که با آزاد سازی در این زمینه علاوه بر ایجاد رقابت میان کارخانه های تولید آرد کیفیت نان در استان ارتقا خواهد یافت.

فعالیت بهترین نانوایی کشور در خرم آباد

بیرانوند یادآور شد: در حال حاضر استان لرستان بر اساس اعلام سامانه وزارت بازرگانی در جایگاه دوم استانهای کشور به لحاظ افزایش کیفیت نان قرار دارد و خبازی نمونه کشور نیز در خرم آباد فعالیت می کند.

وی برگزاری جشنواره نان را از دیگر برنامه های سازمان بازرگانی به منظور ارتقا کیفیت نان در استان لرستان برشمرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: همچنین به زودی در راستای دسترسی به آرد کارخانه های دیگر استانهای کشور نمایندگی های عرضه آرد در سطح استان ایجاد خواهد شد.

بیشترین شکایات مردم لرستان از حمل و نقل درون شهری

بیرانوند به روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در لرستان اشاره کرد و بیان داشت: بعد از اجرای این قانون بیشترین موارد شکایت های مردمی در حوزه حمل و نقل درون شهری بوده که در حال حاضر وضعیت بهتر شده است.

وی خواستار نظارت بیشتر دستگاههای متولی امر در حوزه حمل و نقل شهری شد و خاطر نشان کرد: یکی دیگر از موارد که بیشترین شکایت مردمی را به خود اختصاص داده بود بحث قیمت سیلندرهای گازمایع بود که خوشبختانه وضعیت در حال حاضر مناسب تر شده است.

به گزارش مهر، پیش از این معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در نخستین همایش برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود: کردستان، لرستان و زنجان به ترتیب بیشترین رضایت مصرف‌کنندگان در کیفیت نان را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین نمره نانوایی در سامانه سکنا متعلق به یک نانوایی لواش در شهر خرم‌آباد است.