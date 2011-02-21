278 شعبه شورای حل اختلاف در اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلامرضا مهدوی ظهر دوشنبه در دیدار رئیس کل دادگستری استان با قضات و اعضا شوراهای حل اختلاف شهرستان پارس آباد اظهار داشت: با فعالیت این تعداد شوراهای حل اختلاف ماهانه بالغ بر پنج هزار پرونده در استان مختومه می شود.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از پرونده های مختومه شده، با صلح و سازش خاتمه می یابد، بر تقویت شوراها بویژه در حوزه قضایی شهرستانهای استان و منطقه پارس آباد تأکید کرد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان مهمترین ویژگی شوراهای حل اختلاف را کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، حل و فصل ریشه ای اختلافات و حاکمیت صلح و صفا بین شهروندان عنوان کرد و افزود: مشارکت بخشی مردم در سرنوشت قضایی خویش به واسطه شوراها، نمونه دموکراسی اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: همه باید قدردان شوراهای حل اختلاف به عنوان یک برکت و نعمت و رحمت در نظام جمهوری اسلامی ایران باشیم.



در جلسه رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز با اشاره به حجم غیر قابل قبول ورودی پرونده ها به دادگستریها در سراسر کشور و استان اردبیل ابراز داشت: اگر دستگاههای اداری به وظایف قانونی خود، بهتر عمل کنند، میزان پرونده های وارده به دادگستریها در حد قابل توجهی کاهش می یابد.

غلامعلی رضایی با تشریح تبعات برخورد قضایی صرف با معضلات اجتماعی و تبعات صدور احکام قضایی در دعاوی و اختلافات، توجه به پیشگیری را ضروری دانست و افزود: ارتقا معنویات عامل مهم پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات است و شکی نیست که دوری از آموزه های دینی، موجب افزایش اختلافات است.

وی بر اهمیت وحدت و تأکیدات دین مبین اسلام در خصوص اتحاد جامعه اسلامی تاکید کرد و با اشاره به اهمیت و جایگاه ولایت و ولی فقیه در هدایت افراد و جامعه خاطر نشان کرد: امروز ولایت فقیه در رأس همه امور و محور تقویت وحدت و اسلام است.

رضایی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه بویژه طرح و برجسته سازی موضوع قومیت گرایی در مقابل اسلام وحدت گرا، اعتقادات دینی و ولایت فقیه را عامل پیروزی در مقابل توطئه ها دانست و تصریح کرد: امروز وحدت حول محور اسلام در حال انتشار به تمام بشریت است.