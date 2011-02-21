به گزارش خبرگزاری مهر، بیتا فرهی در بازدید از نمایشگاه عکس "گلبرگ‌ها" گفت: در این نمایشگاه به واسطه قرار گرفتن پرتره تعداد زیادی از هنرمندان چند نسل ‌در کنار یکدیگر می‌توان طنین صدای سال‌ها سینمای ایران را شنید.

وی افزود: نمایشگاه "گلبرگ‌ها" حاصل تلاش پیام ایرایی است که نشان می‌دهد عکاسی برای وی یک دغدغه جدی است و این دغدغه در نوع عکاسی او به طور کامل مشخص است.

فرهی درباره نوع عکس‌های موجود در نمایشگاه "گلبرگ‌ها" اظهار کرد: من فکر می‌کنم بیشتر این عکس‌ها یک پیغام دارد و آن هم شادی و لبخند است. با نگاه کردن به این عکس‌ها احساس می‌کنم "خبر خوبی در راه است".

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه برای بازیگران یک نمایشگاه مفهومی است، بیان کرد: چیدمان عکس‌ها، موسیقی خاصی که دارد و قرار گرفتن عکس هنرمندان دهه 40 در بالای نمایشگاه و دهه 60 حول محور آنها ضرباهنگی ویژه را به نمایش می‌گذارد.

فرهی درباره پیام ایرایی گفت: او در این عکس‌ها واقعیت‌های درونی بازیگرانی را تا حدودی بیان کرده به خصوص پرتره شخصی من مفهوم خاصی دارد زیرا بخشی از واقعیت من است یعنی نگاه ثابت و اخم.

وی تاکید کرد: عکس‌های ایرایی را دوست دارم و خیلی خوشحالم که توانست بعد از این همه سال معانی متفاوتی را از عکاسی پرتره بازیگران به مخاطب معرفی کند.

نمایشگاه عکس "گلبرگ‌ها" تا چهارم اسفندماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان از ساعت 10 تا 20 برقرار است.

