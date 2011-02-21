فولاد و پرسپولیس به دنبال کسب هفتمین پیروزی برابر همدیگر

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، تیمهای فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در بیست و چهارمین هفته از رقابتهای لیگ برتر دهم عصر روز جمعه ششم اسفندماه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می روند تا هجدهمین رویارویی خود در تاریخ این رقابت ها را به نمایش بگذارند.

نگاهی به سوابق دیدارهای گذشته فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور نشان می دهد که این دو تیم تاکنون در 17 مسابقه در چارچوب مسابقات لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که حاصل آن شش برد برای فولاد خوزستان، شش برد برای پرسپولیس و همچنین پنج تساوی بوده است.



در مجموع این دیدارها، فولادیها 20 بار موفق به گشودن دروازه پرسپولیس شده اند و در مقابل 19 مرتبه هم دروازه خود را گشوده شده دیده اند. هر یک از دو تیم تاکنون دو بار در زمین حریف به برتری رسیده اند و به عبارت دیگر سابقه دو شکست خانگی برابر یکدیگر را در کارنامه دارند.



آخرین بار این دو تیم در دیدار رفت لیگ برتر دهم در ورزشگاه تختی اهواز به دیدار هم رفتند که حاصل آن تساوی یک بر یک بود. از مجموع هشت مسابقه ای که این دو تیم تاکنون در تهران برگزار کرده اند، فولادیها دو بار میزبان خود را شکست داده، دو بار با آنها به تساوی رسیده اند و در چهار بازی نیز تن به شکست داده اند.



در 9 مسابقه برگزار شده در اهواز نیز فولادیها چهار بار موفق به شکست قرمزپوشان پایتخت شده اند، سه بار در مقابل این تیم به تساوی رسیده اند و دو شکست نیز در سابقه خود دارند.



نتایج کامل دیدارهای مستقیم دو تیم در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور بدین شرح است:



لیگ برتر دهم

بازی رفت: فولاد خوزستان یک - پرسپولیس تهران یک

لیگ برتر نهم

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر – پرسپولیس تهران صفر

بازی برگشت: پرسپولیس تهران یک – فولاد خوزستان صفر



لیگ برتر هشتم

بازی رفت: فولاد خوزستان 3 – پرسپولیس تهران 2

بازی برگشت: پرسپولیس تهران یک – فولاد خوزستان صفر



لیگ برتر هفتم

فولاد خوزستان در این فصل ، در لیگ دسته اول به میدان می رفت.



لیگ برتر ششم

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر - پرسپولیس تهران صفر

بازی برگشت: پرسپولیس تهران 2 – فولاد خوزستان یک



لیگ برتر پنجم

بازی رفت: فولاد خوزستان یک – پرسپولیس تهران صفر

بازی برگشت: پرسپولیس تهران 2 – فولاد خوزستان 3



لیگ برتر چهارم

بازی رفت: فولاد خوزستان 3 – پرسپولیس تهران یک

بازی برگشت: پرسپولیس تهران صفر - فولاد خوزستان 2



لیگ برتر سوم

بازی رفت: پرسپولیس تهران یک - فولاد خوزستان صفر

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک - پرسپولیس تهران صفر



لیگ برتر دوم

بازی رفت: پرسپولیس تهران 3- فولاد خوزستان 3

بازی برگشت: فولاد خوزستان صفر - پرسپولیس تهران 2



لیگ برتر اول

بازی رفت: پرسپولیس تهران یک – فولاد خوزستان یک

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک – پرسپولیس تهران 2

