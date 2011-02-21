درخواست راهنمایان تور برای ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ستوده در چهارمین جشن راهنمایان گردشگری که روز دوشنبه در شهر رامسر برگزار شد گفت: سال 86 این جشن با هدف تجلیل از راهنمایان گردشگری، همراه شدن با راهنمایان سایر کشورها، تاکید بر استفاده از راهنمایان گردشگری کارت دار و اثبات هویت شغلی آنها در شهر تهران برگزار شد.

وی افزود: سال 87 نیز دومین جشن در شهر یزد با هدف تمرکز زدایی از شهر تهران، استفاده از راهنمایان محلی و تجلیل از گردشگران محقق و محققان گردشگر توسط انجمن صنفی راهنمایان گردشگری برگزار شد.

ستوده ادامه داد: در سال 88 نیز دومین جشن در شهر تبریز به منظور تجلیل از راهنمایانی که در راه خدمت جان خود را از دست داده اند و تاکید بر ثبت جهانی بازار تبریز برگزار شد.

این جشن در زمانی برگزار شد که آن زمان فصل مناسب سفر به شهر تبریز نبود اما این جشن را برگزار کردیم تا بگوییم می توان در همه فصول سال سفر کرد.

وی گفت: چون سومین جشن راس ساعت 9 و 57 دقیقه صبح برگزار شد تصمیم گرفتیم این زمان را به عنوان برند جشن انتخاب کرده و هر سال روز دوم اسفندماه در همین ساعت روز جهانی راهنمایان را گرامی بداریم. امسال نیز در همان زمان چهارمین جشن را با هدف احترام به اهداف سالهای قبل و تمرکز زدایی از مراکز استانها در رامسر برگزار کردیم و به نمایندگی از همه راهنمایان شرکت کننده درخواست می کنیم مسئولان مربوطه برای به ثبت رسیدن جنگلهای هیرکانی به عنوان میراث طبیعی در فهرست آثار جهانی یونسکو تلاش کنند.

چهارمین جشن راهنمایان گردشگری کشور به عنوان بزرگترین گردهمایی راهنمایان در جهان و بزرگترین جشن اصناف کشور از سی ام بهمن تا روز دوم اسفند به مناسبت روز جهانی بزرگداشت راهنمایان گردشگری در شهر رامسر توسط انجمن صنفی راهنمایان گردشگری برگزار شد.