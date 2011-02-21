علی هیربد مدیر سینما فرهنگ به خبرنگار مهر گفت: فیلم‌های سینمایی "پرسه در مه" و "حوالی اتوبان" که تنها چند سانس در این سینما روی پرده می‌روند بیشترین تماشاگر را دارند، هر دو فیلم که از پنج‌شنبه گذشته روی پرده رفته‌اند تماشاگر فرهنگی و علاقمند به سینمای هنری را جذب کرده‌اند.

وی ادامه داد: فیلم سینمایی "پرسه در مه" در این فصل و در حالی که دو سانس روی پرده می‌رود دو میلیون و نهصد هزار تومان فروخته و فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" که چهار سانس دارد سه میلیون و نهصد هزار تومان فروش داشته است. فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" دیگر فیلمی است که در این سینما اکران شده و پانصد و هفتاد هزار تومان فروخته است.

نمایش فیلم‌های "چراغ قرمز" و "آدمکش" هم به صورت تک سانس در این سینما ادامه دارد. در فیلم سینمایی "پرسه در مه" به کارگردانی بهرام توکلی، لیلا حاتمی و شهاب حسینی بازی کرده‌اند. شهاب حسینی، نورا هاشمی، بهناز جعفری و گلچهره سجادیه بازیگران فیلم "حوالی اتوبان" به کارگردانی سیاوش اسعدی هستند.