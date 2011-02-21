سایت اسلام پدیا به صورت رسمی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مهدی هادوی تهرانی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح رسمی سایت اسلام پدیا در گفتگو با خبرنگاران گفت: سایت اسلام پدیا یک سایت مرجع است که در قالب یک دایره المعارف اسلامی در اینترنت عرضه شده است.
وی در خصوص هدف از راه اندازی این سایت بیان داشت: سایت اسلام پدیا با هدف تشریح شفاف و دقیق مبانی اسلام، مفاهیم اسلامی، معرفی پیامبران و ائمه اطهار (ع)، مفاخر اسلامی، علمای جهان اسلام، مفاخر ایرانی و... راه اندازی شده است.
رئیس موسسه رواق حکمت تصریح کرد: همچنین سایت اسلام پدیا امکان دسترسی آسان و سریع برای محققان مسائل اسلامی را در حوزه مجازی فراهم میآورد تا آنان بتوانند پاسخ پرسشهای مسائل گوناگون مربوط به اسلام را در آن بیابند.
وی همچنین در خصوص هدف کلان راه اندازی سایت اسلام پدیا گفت: در حال حاضر مرجعیت و مدیریت کلان اطلاعات دایره المعارفهای باز مانند ویکی پدیا در خارج از کشور و عملا خارج از مراکز اسلامی است و این سایت به عنوان یکی از پایگاههای تبیین و توسعه مفاهیم گوناگون اگر چه به ظاهر عملکردی بیطرفانه دارد اما در واقع درصدد القای تفکرات غربی است.
هادوی تهرانی تصریح کرد: هدف از راه اندازی سایت اسلام پدیا این است مدیریت کلان اطلاعات اسلامی را به داخل کشور و مراکز اسلامی داخلی منتقل کنیم تا جلوی سوء استفادههایی که امروز از طریق همین موضوع در خارج از کشور انجام میگیرد و همچنین تحریف در فرآیند اطلاع رسانی گرفته شود.
وی در ادامه اظهار داشت: این سایت در سه فاز پیش بینی شده که در فاز اول که با زبان فارسی است محتوای تولید شده توسط محققان در مجموعه رواق حکمت، بر روی سایت قرار میگیرد.
رئیس موسسه رواق حکمت اضافه کرد: در فاز دوم توسعه این سایت امکان درج مقاله برای سایر مراکزی که در حوزه اسلام و اسلامشناسی فعالیت دارند فراهم میشود تا آنها بتوانند دادههای خود را با نام و آرم مرکز خود بر روی سایت قرار دهند.
وی با بیان اینکه توسعه سایت در هر سه فاز حداکثر شش ماه طول خواهد کشید، اظهار داشت: همچنین در فاز سوم که مهمترین فاز راه اندازی و توسعه سایت اسلام پدیا است امکان ارسال اطلاعات و ویرایش مقالات برای کلیه کاربران اینترنتی فراهم میشود که کلیه کاربران طبق ضوابط تعیین شده به درج یا تغییر مقالات بپردازند و در واقع این سایت اولین دایره المعارف باز در جهان اسلام است که عرضه میشود.
هادوی تهرانی همچنین در مورد مشخصات فنی این سایت گفت: سرورهای این سایت به دلیل برخی مشکلات فنی در خارج از کشور قرار دارند که در هنگام بروز اشکالاتی مثل هک شدن، با سرورهای داخلی حمایت میشوند لذا ضریب امنیتی این سایت در حد بالایی است.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز ولادت نبی اکرم (ص) سایت اسلام پدیا به عنوان یک دایره المعارف اسلامی اینترنتی به همت موسسه علمی تحقیقاتی رواق حکمت تحت اشراف آیت الله هادوی تهرانی به صورت رسمی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مهدی هادوی تهرانی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح رسمی سایت اسلام پدیا در گفتگو با خبرنگاران گفت: سایت اسلام پدیا یک سایت مرجع است که در قالب یک دایره المعارف اسلامی در اینترنت عرضه شده است.
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