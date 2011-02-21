عبور و مرور در محور ریگان - ایرانشهر به سختی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ریگان، شهرستان ریگان از صبح دوشنبه شاهد بروز زمین لرزه 3.4 ریشتری و طوفان شدید است.

هر چند که زمین لرزه ریگان خسارتی در برنداشته است اما طوفان از صبح امروز در این منطقه شروع شده و با سرعت یکصد کیلومتر مناطق مختلف این شهرستان زلزله زده را که بسیاری از مردم در چادر زندگی می کنند در برگرفته است.

بروز این تند باد شدید موجب بروز طوفان شن و کاهش شدید دید افقی مردم در شهر ریگان روستاها و همچنین محورهای اصلی این شهرستان از جمله محور ریگان به ایرانشهر به عنوان محور اصلی استان کرمان به استان سیستان و بلوچستان شده است.

طوفان شن همچنین موجب مسدود شدن تعدادی از راههای روستایی شده است و هم اکنون سه راه روستایی در این شهرستان شرق کرمان مسدود است.

طوفان به مزارع کشاورزی نیز خسارت وارد کرده و موجب شن گرفتگی زمینهای کشاورزی شده است.

این طوفان که هم اکنون نیز ادامه دارد موجب اختلال در زندگی مردم شهر ریگان نیز شده است و موجب خسارت به زیر ساختهای شهری و فضای سبز شده است.

همچنین طوفان موجب شن گرفتگی قنوات و کانالهای کشاورزی نیز شده است.

زلزله زده های ریگان که برخی از آنها در چادر زندگی می کنند نیز با مشکل مواجه شده اند.