به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال امید قرقیزستان که بامداد امروز دوشنبه وارد ایران شد، ساعت 15 امروز در زمین شماره یک کمپ تیم‌های ملی نخستین تمرینش را برگزار می‌کند. پس از پایان تمرین این تیم آسیای میانه که کادرفنی تیم امید آن را به دقت زیر نظر خواهد گرفت، از ساعت 16 دومین جلسه تمرین امروز تیم فوتبال امید ایران در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

در تمرین صبح بازیکنان به مدت 75 دقیقه به مرور تمرینات تاکتیکی پرداختند که در این تمرینات کادر فنی به آنها تاکید کرد با حفظ توپ، صبر و حوصله، پاسکاری متوالی و استفاده از کناره‌های زمین می‌توان دروازه این تیم را باز کرد.

از سوی دیگر با توجه به مصدومیت علی عسگر، کادر فنی تیم امید با غیبت وی در این دیدار موافقت کرد زیرا این بازیکن در دو دیدار گذشته پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر برابر راه آهن و شاهین بوشهر حضور نداشت.

همچنین یکی از فیلم‌های بازی‌های تدارکاتی اخیر تیم امید قرقیزستان هم تهیه شده است و قرار است در نشست آنالیز عصر امروز، ضمن پخش این فیلم برای بازیکنان تیم امید، نقاط ضعف و قوت این تیم برای بازیکنان توسط هومن افاضلی و بیژن طاهری بیان خواهد شد.

دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و قرقیزستان از مرحله سوم مقدماتی المپیک لندن ساعت 15 روز چهارشنبه چهارم اسفندماه با قضاوت "چایا عالی مهاپاپ" از تایلند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.