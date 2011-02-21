به گزارش خبرنگار مهر، حسین جلاهی ظهر دوشنبه در نشست خبازان مازندران در ساری افزود: هشت درصد شهروندان مازندرانی دارای فشار خون بالا هستند.

وی از خبازان مازندرانی تقاضا کرد که از اضافه کردن ، مواد افزودنی غیر مجاز به آرد به طور جدی خوداری و در هنگام استفاده از افزودنی ‌هایی همچون کنجد به استاندارد و بهداشتی بودن آن اطمینان داشته باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به ممنوعیت استفاده از جوش شیرین در تولید نان اشاره کرد و گفت: به دلیل غیر بهداشتی بودن نیابد انواع نان سنتی را به صورت بسته بندی به شهروندان ارائه کرد.

جلاهی اضافه کرد: نزدیک به نیمی از کالری مورد نیاز انسان از مصرف نان حاصل می شود و به همین منظور باید مسئولان اهتمام بیشتری برای ارتقاء کیفیت این محصول داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش های لازم به خبازان برای ارتقاء کیفیت نان ، بیان داشت: ارائه آموزش‌ های لازم یکی از راهکار ارتقاء کیفیت نان است که باید به طور جدی ‌تر مد نظر قرار گیرد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر استفاده مردم از نان سبوس دار تاکید کرد و افزود: استفاده از نان بدون سبوس عوارضی نامناسبی برای شهروندان ایجاد می کند که رسانه ‌های گروهی می توانند با اطلاع رسانی صحیح و مناسب مردم را به استفاده از نان های سبوس دار هدایت کنند.