دکتر حسین نیکوفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به همین منظور، لزوم همکاری دانشگاه ها با بخش خصوصی مطرح و در این زمینه راهکارهایی هم پیشنهاد شده که می تواند به صورت وام و کمک های غیرمستقیم باشد.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود در پاسخ به پرسش مهر در ارتباط با روند خصوصی سازی خوابگاه های این دانشگاه، گفت: در حال حاضر دو خوابگاه در دانشگاه صنعتی شاهرود نزدیک به مرحله بهره برداری است اما منتظریم تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستور واگذاری این دو ساختمان را به بخش خصوصی ابلاغ کند.

نیکوفرد از ارائه راهکارهای واگذاری مسائل خوابگاهی دانشگاهها به بخش خصوصی نیز خبر داد و افزود: راهکارهایی در خصوص واگذاری خوابگاه ها به بخش خصوصی مطرح شده است که تا زمان تایید آن در هیئت امنای صندوق رفاه وزارت علوم نمی توان به آنها اشاره کرد.

وی گفت: این راهکارها با تایید وزیر علوم که رئیس هیئت امنای صندوق رفاه نیز هست، بررسی و پس از تایید وزارتخانه به صورت آیین نامه به تمام دانشگاه های کشور ابلاغ می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه در صورت واگذاری خوابگاه ها به بخش خصوصی، سه گروه در این واگذاری می بایست مشارکت داشته باشند، اضافه کرد: در صورتیکه بخواهیم خوابگاه ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم حضور سه گروه از جمله وزارت علوم، دانشگاه و مشارکت دانشجویی در این مرحله ضروری به نظر می رسد.



وی خاطر نشان کرد: با این اقدام قیمتی که تمام شده است نه تنها توسط این سه گروه سرشکن می شود بلکه به دانشجویان هم فشاری وارد نخواهد شد.