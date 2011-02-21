دانشگاه آزاد و گسترش فولاد تبریز از گروه الف به نیمه نهایی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در دیگر گروه این رقابت ها جوانه با نتیجه چهار بر یک افغانستان ب را شکست داد و با دو برد در صدر این گروه قرار گرفت.

دیگر دیدار های مرحله مقدماتی این گروه را بعد از ظهر امروز تیم های عراق با افغانستان الف و جوانه با افغانستان الف برگزار خواهند کرد.

سومین دوره رقابت های تکواندوی جام باشگاه های آسیا در دو گروه سه و چهار تیمی در سالن صدرای تبریز در حال برگزاریست و دو تیم برتر هر گروه فردا و به صورت ضربدری مرحله نیمه نهایی را برگزار خواهند کرد.

مراسم افتتاحیه سومین دوره جام باشگاههای آسیا با اچجرای برنامه های ویژه در تبریز

مراسم افتتاحیه سومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی باشگاههای کشور با حمل پرچم مقدس ایران اسلامی توسط یوسف کرمی از ساعت 16.30 امروز آغاز خواهد شد.

در مراسم افتتاحیه رقابتها سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی ، پرفسور کی سوک لی دبیر کل اتحادیه آسیا و نماینده فنی فدراسیون جهانی و سید محمد پولادگر رییس فدراسیون تکواندو کشور سخنرانی خواهند کرد.

در مراسم افتتاحیه نمایش ورزشکاران باستانی و ژیمناستیک اجرای نمایش خواهند کرد.

تبریز میزبان شایسته جام است

تیم تکواندو مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه تهران نایب قهرمان دوره قبل جام باشگاههای آسیا به عنوان یکی از نمایندگان ایران در جام سوم حضور دارد رحیم صالحی سرمربی تیم تکواندو جوانه اظهار داشت: از زمان ورود به تبریز محل برگزاری مسابقات جام باشگاههای آسیا امکانات بسیار خوبی در اختیار تیمها قرار داده شده است .

وی افزود: هتل محل برگزاری، تدارکات مناسب و سالن زیبای مسابقات که در حد رقابتهای جهانی است نشان از میزبانی شایسته تبریز در این جام است.

وی افزود: علیرغم تعداد کم تیمهای شرکت کننده به لحاظ کیفی تیمهای سطح بالایی در مسابقات حضور دارند. تیم افغانستان الف بازیکنان مدال آور جهانی و المپیکی خود، دانشگاه با قهرمانان نام آور و منتخب آذربایجان که از جوانان جویای نام بهره می برد گرمی بخش رقابتها شده است.

صالحی در خصوص بازی نخست تیمش گفت: با بردهای فرهاد سلیمی، شاهین فراهانی، بهزاد خداداد و مهدی قربانی چهار بر یک تیم عراق الف را مغلوب کردیم، در این بازی به حمید رضا بیات استراحت دادیم.

گسترش فولاد برابر تیم دانشگاه آزاد اسلامی شکست خورد

تیمهای گسترش فولاد گام در دومین دیدار خود برابر تیم دانشگاه آزاد تهران شکست خورد .

در نخستین روز سومین دوره جام باشگاه‌های تکواندو آسیا در تبریز دانشگاه آزاد سه بر دو و در دیداری نزدیک بر حریف تبریزی خود به برتری رسید.

برای تیم دانشگاه آزاد میثم باقری، علیرضا نصر آزادانی و مهدی بی باک صاحب پیروزی شدند که با این بردها این تیم در دو مسابقه دیگر به میدان نرفت.

سومین دوره جام باشگاه‌های تکواندو آسیا در سالن زیبای صدرا تبریز به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در حال برگزاری است.

در گروه بندی این رقابتها تیم ها در دو گروه با هم رقابت خواهند کرد و در ادامه رقابتها تیمهای گسترش فولاد با دانشگاه آزاد و افغانیستان الف و ب با هم رقابت می کنند.

در گروه الف رقابتها که سه تیم حضور دارند تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران قهرمان دوره دوم رقابتها، اردن و گسترش فولاد تبریز حضور دارند.

در گروه دوم رقابتها نیز تیم های جوانه، افغانستان الف، افغانستان ب و عراق با هم پیکار خواهند کرد.

برنامه روز نخست سومین دوره رقابتهای جام باشگاه‌های تکواندو آسیا

روز دوشنبه دوم اسفند ماه 89:

00 : 09 تا 30 :13 مسابقات مرحله مقدماتی

30 : 13 تا 30 : 14 استراحت و اقامه نماز و صرف نهار

30 : 14 تا 00: 16 ادامه مسابقات مرحله مقدماتی

30 : 16 تا 00 : 18 مراسم افتتاحیه

00 : 18 تا 00 : 20 ادامه مسابقات مرحله مقدماتی