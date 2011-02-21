کاخ سفید در قبال ایران بسیار متناقض و بزدلانه رفتار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "لیندسی گراهام" سناتور جمهوریخواه آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ان بی سی" در انتقاد از سیاست دولت آمریکا درباره ایران گفت: کاخ سفید در قبال تهران بسیار متناقض و بزدلانه رفتار کرده است.

وی همچنین با اشاره به قیام مردم مصر و سقوط رژیم "حسنی مبارک" گفت: دوست دارم تا نظاره گر تغییر رژیم در لیبی نیز باشم.

یادآور می شود مبارک دیکتاتور سرسخت مصر سرانجام 22 بهمن ماه در برابر موج فزاینده فشارهای مردمی تسلیم شد و شورای عالی نیروهای مسلح را مامور اداره کشور کرد.





