مصرف مواد مخدر و افزایش سن ازدواج از عوامل بیماری در مردان است

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر مهدی ناصحی در نشست خبری روز ملی سلامت مردان گفت: براساس آمار اعلام شده در سال 82 حوادث عمدی و غیر عمدی 28 درصد، بیماری های قلبی عروقی با 11 درصد به عنوان عوامل اصلی در بروز بیماریها در مردان شناخته می شود.

ناصحی درباره چالش های مهم سلامت در مردان ایرانی گفت: مصرف مواد محرک و مخدر، سوء مصرف دارو، سوء مصرف الکل، افزایش سن ازدواج، افزایش سن آمار طلاق و شیوع افسردگی ازجمله چالش هایی است که باید در امر سلامت مردان به آن توجه کرد.

وی ادامه داد: مشکلات مربوط به کار واشتغال( بیکاری، پرکاری، نوبت کاری) در سلامت مردان نقش مهمی ایفا می کند و نباید میزان شیفت کاری این افراد بیشتر از سه شیفت باشد.

مشاور معاون بهداشت در سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت تصریح کرد: باید درهفته سلامت مردان به موضوعاتی همچون ابتلا به اختلالات مربوط به روان از قبیل افسردگی، اضطراب و روان پریشی، کمبود خدمات روان پزشکی و تخت های بیمارستانی، کمبود توان بخشی برای بیماران مزمن روانی توجه ویژه ای شود.

وی درپایان از ویزیت ومشاوره رایگان مردان در مراکز ترک اعتیاد در روز پنجشنبه 5 اسفند خبر داد و از این افراد خواست تا برای افزایش میزان سلامتی خود به این مراکز مراجعه کنند.

