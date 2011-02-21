فرشته احمدی درباره رمان در دست تالیف خود به خبرنگار مهر گفت: سوژه و طرح اصلی این رمان را پیش از نوشتن "جنگل پنیر" در ذهن داشتم و تاکنون هم نگارش دو فصل آن را به پایان برده‌ام ولی نمی‌دانم کی به نقطه آخر می‌رسم.

وی افزود: عنوان این رمان را "آنا" گذاشته‌ام که نام شخصیت محوری داستان هم هست؛ این کتاب درباره زنی درونگراست که زندگی‌اش روالی عادی ندارد و در همین حال اتفاقاتی برای او و در رابطه با اطرافیانش رخ می‌دهد. شخصیت این زن به گونه‌ای است که نمی‌تواند به راحتی با مسائل اطرافش کنار بیاید و به نوعی زنی سرکش به حساب می‌آید.

نویسنده "پری فراموشی" درباره ویژگی‌های رمان "آنا" در مقایسه با دیگر کتاب‌های او گفت: نوشتن مثل گیاه است که مدام در حال رشد است و نویسنده هم بدون اینکه خودش متوجه باشد، تغییر می‌کند و نوشته‌هایش به سمت خاصی خواهد رفت.

فرشته احمدی اضافه کرد: من هم در روند کار نوشتن، نقد و نظرات مختلفی درباره کتاب‌هایم دریافت کرده‌ام که تاثیرشان به وضوح در نوشته‌هایم مشخص است و شاید حرکت شخصیت‌های اصلی داستان‌هایم از دنیای انتزاعی به جهان اجتماعی متاثر از همین وضعیت باشد. شخصیت اصلی "آنا" هم تلاش می‌کند از دنیای درونی خودش به زندگی اجتماعی پا بگذارد.

وی با بیان اینکه داستان رمان "آنا" کوتاه نخواهد بود ابراز امیدواری کرد در ماه‌های آتی آن را به دست چاپ بسپارد.

