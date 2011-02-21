میزان چرخش هسته زمین در هر یک میلیون سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کمبریج موفق شدند یکی از دقیقترین محاسبات مربوط به سرعت چرخش هسته زمین را انجام دهند.

این محاسبات نشان می دهد که هسته زمین بسیار سریعتر از بقیه قسمتهای این سیاره می چرخد اما نه آنچنان سریع که تاکنون تصور می شد.

در حقیقت تاکنون اعتقاد بر این بود که در هر سال حدود یک درجه هسته زمین چرخش می کند درحالی که نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که این هسته در هر یک میلیون سال تنها یک درجه جابجا می شود.

هسته داخلی در ادامه جامدشدگی سطح هسته خارجی سیال به کندی رشد می کند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "ما سرعت چرخش هسته داخلی را از تکامل ساختار نیمکره های آن محاسبه کردیم."

دانشمندان برای انجام این تحقیقات، امواج لرزه ای را که از هسته زمین در فاصله 5 هزار و 200 کیلومتری زیر سطح سیاره زمین قرار دارد جمع آوری کردند و زمان حرکت این امواج را با زمان حرکت امواجی که از سطح هسته داخلی به سطح زمین می رسند مقایسه کردند.

براساس گزارش نیچر ژئوساینس، تفاوت این زمانها به دانشمندان اجازه داد که ساختار سرعت لایه 90 کیلومتر اول هسته داخلی را محاسبه کنند. به این ترتیب، این محققان توانستند دو مرزی را که نیمکره های هسته را از هم جدا می کنند پیدا کنند.

از آنجا که هسته داخلی با گذشت زمان رشد می کند بنابراین ساختارهای عمیق تر دو نیمکره، قدیمی تر بوده و جابجایی میان نیمکره ها حاصل چرخش دو نیمکره در گذر زمان است.

با این تحقیقات، دانشمندان توانستند سرعت چرخش را از جابجایی این مرزها و سرعت رشد هسته محاسبه کنند.

این زمین شناسان در این خصوص توضیح دادند: "این نتایج یک ارزش تائید شده را نشان می دهد که می تواند در شبیه سازیهایی که جابجایی در هسته خارجی را قالب ریزی می کنند مورد استفاده قرار گیرد و به ما اطلاعات دقیق تری را درباره تکامل میدان مغناطیسی زمین ارائه کند."