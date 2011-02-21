انگلیس متهم به مشروعیت بخشی به رژیم قذافی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، "لوئیس ساسمن" سفیر آمریکا در لندن اظهار داشت: اقدامات برای جبران روابط تنش زا با دیکتاتور لیبی تنها منزلت بیشتری را به قذافی در صحنه جهانی می دهد، درحالی که معترضین روابط حسنه را به عنوان یک ضعف محکوم کردند.

شهرهای مختلف لیبی به ویژه طرابلس پایتخت این کشور در هفتمین روز قیام شاهد اوج اعتراضات مردمی است. در حال حاضر معترضین ساختمان مرکزی دولت و مراکز پلیس در شهر طرابلس را به آتش کشیده اند.

در همین راستا تظاهرات کنندگان شهر "بنی ولید" را تحت کنترل کامل خود درآورده اند به طوری که نیروهای ارتش از استقرار در این شهر امتناع کرده اند. جنگنده های ناشناس نیز یک پادگان در جدابیا در غرب لیبی را بمباران کردند که منجر به انفجار در این منطقه شده است.