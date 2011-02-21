  1. بین الملل
  2. سایر
۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

سفیر آمریکا در لندن :

انگلیس متهم به مشروعیت بخشی به رژیم قذافی است

انگلیس متهم به مشروعیت بخشی به رژیم قذافی است

در پی قتل عام صدها نفر از معترضین در لیبی، دولت آمریکا انگلیس را متهم به مشروعیت بخشیدن به رژیم "معمر قذافی" کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، "لوئیس ساسمن" سفیر آمریکا در لندن اظهار داشت: اقدامات برای جبران روابط تنش زا با دیکتاتور لیبی تنها منزلت بیشتری را به قذافی در صحنه جهانی می دهد، درحالی که معترضین روابط حسنه را به عنوان یک ضعف محکوم کردند.

شهرهای مختلف لیبی به ویژه طرابلس پایتخت این کشور در هفتمین روز قیام شاهد اوج اعتراضات مردمی است. در حال حاضر معترضین ساختمان مرکزی دولت و مراکز پلیس در شهر طرابلس را به آتش کشیده اند.

در همین راستا تظاهرات کنندگان شهر "بنی ولید" را تحت کنترل کامل خود درآورده اند به طوری که نیروهای ارتش از استقرار در این شهر امتناع کرده اند. جنگنده های ناشناس نیز یک پادگان در جدابیا در غرب لیبی را بمباران کردند که منجر به انفجار در این منطقه شده است.

کد مطلب 1258496

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها