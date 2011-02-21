"قصه‌ 84" با انتخاب مستور تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "قصه‌ 84" مجموعه‌ای ‌است از چند داستان ‌کوتاه ‌از نویسندگان ‌که به‌ کوشش مصطفی مستور انتخاب شده است.

داستانهای این مجموعه ‌که‌ توسط‌ مصطفی ‌مستورانتخاب‌شده، عبارتند از: بالابر داستانی از میترا الیاتی، بخشی ازداستان بلند بی‌وتن از رضا امیرخانی، بچه‌ها از علی‌ خدایی، دستمال ‌توالت‌های بیمارستان مرکزی از شهرام شفیعی، LD ازکیارنگ علایی، گوساله‌ سرگردان از مجید قیصری و مردی‌ که ‌تا ‌پیشانی دراندوه فرو رفت از مصطفی مستور.

اولین داستان این مجموعه از میترا الیاتی با عنوان "بالابر" یک گفتگوی ساده با فضای نمادین است که قصه اندوه و جوانی و آینده و آرزو و ...را روایت می کند.

رضا امیرخانی با فصل دوم رمان بلند "بی وتن" استفاده هوشمندانه ای از بازی با کلمات کرده تا جریان سیال ذهن را به رخ بکشد.

"بچه‌ها" از علی خدایی روایت ساده‌ای از یک خانواده معمولی چهار نفره است که یکی از آنها چند ساعتی نیست و ...

"دستمال توالت های بیمارستان مرکزی " یک داستان با پرداختی دلپذیر و طنزی تلخ از رابطه ای که از هیچ به پوچ رسیده است.تمام ماجرا با "گفتم گفت" و در یک دیالوگ یک ریز تعریف می شود و به پایان می رسد.

LD نوشته کیارنگ علایی نمایشگر رخوت در یک رابطه به عادت رسیده زناشویی است."گوساله سرگردان" هم از مجید قیصری دارای فضایی رئال و با حال و هوای جنگ تحمیلی است.

نهایتا هم داستان "مردی که تا پیشانی در اندوه فرو رفت" از خود مصطفی مستوراست.