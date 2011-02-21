مشکل زیست محیطی ایران از جنس تصرف و تغییر کاربری است

به گزارش خبرنگار مهر، در این شب نشینی که یکی از برنامه های جشن سه روزه راهنمایان گردشگری سراسر کشور بود ناصر کرمی کارشناس محیط زیست و گردشگری بیان کرد: عمده مشکل زیست محیطی در ایران از جنس تصرف و تغییر کاربری است. به عنوان مثال در مکانی مانند پارک ملی جاده می سازند و یا در بخش دیگری از آن شهرک تاسیس می کنند.

وی افزود: نوع اثر مخرب توریست ها از جنس آلودگی است این در حالی است که آلودگی قابل کنترل و جبران است.

این کارشناس گردشگری ادامه داد: تا 10 سال پیش کار سختی بود که به گردشگر بگوییم وقتی به بیایان می روی زباله نریز اما امروز این مسئله جا افتاده است و گردشگران با راهنمایی راهنمایان تور زباله کمتری از خود به جای می گذارند بنابراین کم می توان گفت چشم اندازی در ایران به دلیل حضور گردشگر دچار مشکل زیست محیطی شده باشد چون از زمانی که توریست خارجی وارد منطقه ای می شود مردم آن منطقه توجه بیشتری می کنند یعنی به عنوان مثال نگاه مردم انزلی به تالاب ها به واسطه ورود گردشگران به آن منطقه نسبت به چند سال پیش تفاوت پیدا کرده است.

در ادامه این شب فرهنگی کاظمی فرد راهنمای گردشگری استان یزد گفت: شهری مانند یزد تنها با بیابان ها و بادگیرهایش معروف شده است در حالی که در این شهر پیست اسکی و منطقه جنگل های باغ شادی داریم. کاظمی فرد درباره فعالیت جامعه راهنمایان و انجمن صنفی راهنمایان بیان کرد ما می خواهیم تا از موازی کاری هایی که بین این دو نهاد وجود دارد با تشکیل اتحادیه راهنمایان گردشگری جلوگیری شود.

وی در ادامه به مشکلات راهنمایان گردشگری اشاره کرد و گفت: زمانی که گروهی از کارشناسان خارجی برای بررسی ثبت جهانی باغ دولت آباد به یزد آمده بودند مترجمانی آنها را همراهی می کردند که بابت 8 ساعت ترجمه 150 هزار تومان گرفتند اما راهنمای تورکه وظیفه دفاع و معرفی از جاذبه های گردشگری استان خود را دارد و باید اطلاع رسانی، تبلیغ، ترویج و ترجمه را در دستورکار خود قرار دهد حق الزحمه ای کمتر از یک مترجم می گیرد.

مهران معظمی راهنمای گردشگری استان کرمان ادامه داد: راهنمایان گردشگری با حضور 400 نفر از راهنمایان و با هزینه شخصی خودشان از دورترین استانهای کشور در رامسر گردهم آمدند تا روز جهانی راهنمایان را جشن بگیرند. بنابراین می توان گفت تمام این افراد با عشق در این مکان گرد هم آمده اند.

همچنین در ادامه این نشست مسئولان برگزاری جشن راهنمایان گردشگری توضیحاتی درباره برگزاری چهارمین جشن راهنمایان ارائه کردند.

آرش نورآقایی دبیر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری گفت: جشن راهنمایان را به منظور معرفی هویت راهنمایان تور برگزار کردیم.

وی ادمه داد: وجود جنگل های هیرکانی، انتخاب شعار راهنمای گردشگری، تنوع زیستی و مسئولیت و همزمانی با برگزاری چهلمین سالگرد کنوانسیون بین المللی تالاب ها در رامسر باعث شد تا این شهر را برای برگزاری جشن انتخاب کنیم تا بار دیگر با تجمع 400 نفر از راهنمایان گردشگری کشور، شهر رامسر به قطب گردشگری شمال کشور تبدیل شود.

وی معتقد است که راهنمایان گردشگری همیشه در حال سفر کردن هستند. بنابراین باید این جشن در شهرهای دیگری غیر از تهران برگزار شود تا به عنوان مثال راهنمای گردشگری استان های جنوبی با جاذبه های گردشگری استان های شمال کشور آشنا شوند.

نورآقایی گفت: برای برگزاری این جشن تنها از کمک راهنمایان گردشگری و بخش خصوصی کمک گرفته ایم. به عنوان مثال مراکز اقامتی مانند هتل رامسر یا هتل کوثر با درصدی تخفیف و رستوران نگین و خلج و هتل های "لیان"، "اشک" و "نازیا" 400 میهمان این جشن را به صورت رایگان پذیرایی کردند.

وی افزود: در این جشن 12 کارگاه آموزشی توسط 12 استان کشور برگزار شد تا یادآور شویم که در همین فضای صمیمانه حضور راهنمایان گردشگری در جشن باید به صورت آکادمیک به همراه آموزش های لازم برای آنها باشد.

وی ادامه داد: اگر چه زمان برپایی این کارگاهها اندک بود اما بعد از مراسم در لابی هتل ها کارشناسان و اساتید دانشگاه از جمله ناصر کرمی، بیژن فرهنگ دره شوری و ایرج میلانی درباره موضوعات مطرح شده و اکوتوریسم با راهنمایان صحبت می کردند که این موضوع خود جای خرسندی است.

چهارمین جشن راهنمایان گردشگری کشور به عنوان بزرگترین گردهمایی راهنمایان در جهان و بزرگترین جشن اصناف کشور از سی ام بهمن تا روز دوم اسفند به مناسبت روز جهانی بزرگداشت راهنمایان گردشگری در شهر رامسر توسط انجمن صنفی راهنمایان گردشگری برگزار شد.