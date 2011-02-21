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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

در میان دانشگاههای منطقه 4/

دانشگاه کاشان برگزیده فرهنگی شد

دانشگاه کاشان برگزیده فرهنگی شد

دانشگاه کاشان از سوی معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشگاه برگزیده فرهنگی منطقه چهار کشور در سال 89 انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به افزایش تنوع و حجم برنامه‌ها و اقدامات موثر معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان، این دانشگاه از سوی معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشگاه برگزیده فرهنگی منطقه چهار کشور در سال 89 انتخاب شد.

دکتر خواجه سروی - معاون فرهنگی وزارت علوم در پیامی خطاب به دانشگاه کاشان گفت: به پاس اهتمام همکاران آن دانشگاه در ترویج فرهنگ نماز و نیایش و همچنین تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، دانشگاه کاشان بعنوان دانشگاه برگزیده فرهنگی منطقه چهار کشور در سال 1389 انتخاب می شود.

کد مطلب 1258499

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