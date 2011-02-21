دانشگاه کاشان برگزیده فرهنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به افزایش تنوع و حجم برنامه‌ها و اقدامات موثر معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان، این دانشگاه از سوی معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشگاه برگزیده فرهنگی منطقه چهار کشور در سال 89 انتخاب شد.

دکتر خواجه سروی - معاون فرهنگی وزارت علوم در پیامی خطاب به دانشگاه کاشان گفت: به پاس اهتمام همکاران آن دانشگاه در ترویج فرهنگ نماز و نیایش و همچنین تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، دانشگاه کاشان بعنوان دانشگاه برگزیده فرهنگی منطقه چهار کشور در سال 1389 انتخاب می شود.