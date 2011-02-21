وضعیت کشتارگاه کرمان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا زید آبادی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از کشتارگاه کرمان اظهارداشت: تجهیز کشتارگاه دام شهرستان کرمان یک ضرورت مهم است.

وی تصریح کرد: کشتارگاه دام شهرستان کرمان بایستی هر چه سریعتر اصلاح و به کلیه امکانات بهداشتی مجهز شود.

زید آبادی افزود: در راستای نگهداری مناسب و همچنین عرضه گوشت با کیفیت مرغوب بایستی سردخانه های کشتارگاه راه اندازی شود.

این مسئول همچنین ممانعت از ورود افراد متفرقه، راه اندازی سیستم فاضلاب و تجهیز ناوگان حمل نقل گوشت را از دیگر ضروریات کشتارگاه کرمان دانست و از مسئولین خواست نسبت به رفع این نواقص اقدام کنند.

در طی این بازدید ابوالقاسم سیف الهی، شهردار کرمان نیز دلایل وجود چنین نواقصی را هزینه های بالای نگهداری، پرداخت حقوق کارکنان، بدهی به بانک و عدم وجود بودجه لازم دانست.

وی همچنین به راه اندازی و اصلاح سیستم فاضلاب کشتارگاه تاکید کرد.

در این بازدید مقرر شد جلسه جداگانه ای جهت اصلاح و تجهیز کشتارگاه فعلی دام و بررسی راهکارهای موجود در این راستا در برگزار شود.

