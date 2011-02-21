بیانیه انجمن منتقدان درباره درخشش سینمای نوین ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در بیانیه ای به اصغر فرهادی و گروه سازنده فیلم "جدایی نادر از سیمین" تبریک گفت، در این بیانیه آمده: سینمای نوین ایران که بار دیگر با قدرت و استحکام فراوان در عرصه بینالمللی رخ نمود، دوباره ایران را در فراسوی مرزها سرافراز کرد.
فیلم "جدایی نادر از سیمین" و کارگردان متفکر و مسلطش با کسب یک خرس طلایی و دو خرس نقرهای از جشنواره برلین، نماینده شایستهای بودند برای سینمای نوین ایران و سینماگران تازه نفسی که حرفهای زیادی در سینمای امروز برای گفتن دارند. موفقیت "جدایی نادر از سیمین" این نکته را یادآوری کرد که سینمای ایران زنده است و دوباره میخواهد مهمترین سفیر این کشور در سراسر دنیا باشد.
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، موفقیت بزرگ سینمای شریف ایران، اصغر فرهادی و فیلم "جدایی نادر از سیمین" را به فرهادی، تمام بازیگران و تک تک عوامل و دستاندرکاران این فیلم و جامعه بزرگ اصناف سینمایی ایران، صمیمانه تبریک میگوید و امیدوار است این موفقیت، شروعی دوباره برای سینمای این سرزمین باشد و دور جدید موفقیتهای جهانی سینمای ایران - که به حق در صدد بازپسگیری جایگاه رفیعش در سینمای جهان است - تداوم داشته باشد.
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