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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

در پی موفقیت فرهادی در برلین/

بیانیه انجمن منتقدان درباره درخشش سینمای نوین ایران

بیانیه انجمن منتقدان درباره درخشش سینمای نوین ایران

انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران با اشاره به موفقیت فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" در جشنواره برلین، این درخشش را شروعی دوباره برای سینمای نوین ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در بیانیه ای به اصغر فرهادی و گروه سازنده فیلم "جدایی نادر از سیمین" تبریک گفت، در این بیانیه آمده: سینمای نوین ایران که بار دیگر با قدرت و استحکام فراوان در عرصه بین‌المللی رخ نمود، دوباره ایران را در فراسوی مرزها سرافراز کرد.

فیلم "جدایی نادر از سیمین" و کارگردان متفکر و مسلطش با کسب یک خرس طلایی و دو خرس نقره‌ای از جشنواره برلین، نماینده شایسته‌ای بودند برای سینمای نوین ایران و سینماگران تازه نفسی که حرف‌های زیادی در سینمای امروز برای گفتن دارند. موفقیت "جدایی نادر از سیمین" این نکته را یادآوری کرد که سینمای ایران زنده است و دوباره می‌خواهد مهمترین سفیر این کشور در سراسر دنیا باشد.

انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، موفقیت بزرگ سینمای شریف ایران، اصغر فرهادی و فیلم "جدایی نادر از سیمین" را به فرهادی، تمام بازیگران و تک تک عوامل و دست‌اندرکاران این فیلم و جامعه بزرگ اصناف سینمایی ایران، صمیمانه تبریک می‌گوید و امیدوار است این موفقیت، شروعی دوباره برای سینمای این سرزمین باشد و دور جدید موفقیت‌های جهانی سینمای ایران - که به‌ حق در صدد بازپس‌گیری جایگاه رفیعش در سینمای جهان است -  تداوم داشته باشد.
 

کد مطلب 1258505

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