طرح ملاقات اینترتی در زندان مرکزی اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی جلیلی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از زندان مرکزی اردبیل اظهار داشت: این طرح به صورت آزمایشی و از اوایل سال آینده در زندان مرکزی اردبیل به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی اضافه کرد: طرح ملاقات اینترتی با هدف افزایش ضریب امنیتی زندانها، جلوگیری از ورود مواد مخدر و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حضور خانواده ها در زندانها و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی از این خانواده های بی پناه در این استان اجرا خواهد شد.

مدیر کل زندانهای استان با اشاره به بروز مشکلات و آسیبهای اجتماعی و تحمل هزینه های ایاب و ذهاب در مراجعه خانواده های مددجویان به زندانها جهت ملاقات افزود: باید با ارائه خدمات مناسب و استفاده از تکنولوژیهای نوین، فرصت ملاقات آسان و امن زندانیان با خانواده هایشان را فراهم کرد و از حضور فیزیکی آنها در محیطهای زندان کاست.

وی با بیان اینکه در صورت موفقیت آمیز بودن، این طرح در سایر زندانهای استان نیز اجرا خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون 70 درصد آمار جمعیت کیفری زندانهای استان را مددجویان زیر سه ماه حبس تشکیل می دهند، بنابراین ضروری است مسئولین زندانها در تعامل با مراجع قضایی استان زمینه برگزاری همایش هم اندیشی در جهت رفع این مشکل را فراهم کنند.

جلیلی همچنین با تاکید بر ضرورت هدفمند کردن ارائه خدمات در مراکز بهداشت و درمان زندانها ابراز داشت: ارائه خدمات در مراکز بهداشت و درمان زندانها باید بر اساس ضوابط معین و رعایت دستورالعملهای سازمانی و پروتکلهای موجود انجام گیرد.

وی ضمن تشریح و تبیین سیاستهای سازمانی، آئین نامه اجرایی و قوانین سازمان زندانها را نقطه عطف برای مسئولین و روسای زندانها برشمرد و بر لزوم اجرای قانون و آئین نامه اجرایی سازمان در برنامه ریزیها و فعالیتهای مرتبط با زندانیان تاکید کرد.

مدیر کل زندانهای استان با اشاره به علل حذف زندانهای شهربانی و تبدبل آن به سازمان زندانها به دلیل ابعاد تربیتی و اصلاحی آن متذکر شد: سازمان زندانها به منظور توسعه برنامه های فرهنگی، آموزشی و تربیتی در بین مجرمان و با تفکری سالم و دیدگاهی روشن تاسیس شده تا مددجویات هدایت و ارشاد شوند.

وی نقش قرآن و آموزه های دینی و سیره معصومین (ع) را محور هدایت خاطیان جامعه دانست و ضمن تاکید بر ضرورت تنظیم برنامه های اصلاحی و تربیتی حول محور قرآن و علوم دینی و احکام اسلامی، از مسئولین زندانها خواست تا با وحدت و همدلی در جهت مبارزه جدی و اساسی با ورود مواد مخدر به زندانها تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

جلیلی در پایان نسبت به تقویت بیش از پیش واحدهای مددکاری، کلینیک مثلثی، طرح متادون درمانی، آموزش، اشتغال، حرفه آموزی و صنایع دستی مددجویان و اعطا امتیاز به زندانیان غیر مساله دار و اصلاح شده و پیگیری جهت تعیین تکلیف زندانیان تحت قرار با همکاری دستگاه قضایی استان تاکید کرد.