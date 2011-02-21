ورزش همگانی در خانواده وزارت نفت تعمیم داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، محمد مهدی هادی زاده ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین المپیاد فرهنگی ورزشی سراسری بانوان زیر 26 سال وزارت نفت در محمودآباد گفت: ورزش همگانی این روزها در صنعت نفت به عنوان یک اصل تلقی می شود و نشاط و شادابی خانواده بزرگ این صنعت تنها یکی از اهداف بزرگ ورزش همگانی است.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد افتتاح رسمی المپیاد زیر 26 سال بانوان این وزارتخانه هم زمان با ولادت بزرگ پیامبر اکبر حضرت محمد (ص) هستیم، افزود: این تقارن را به فال نیک می گیریم تا بتوانیم در عرصه های ورزشی توأم با فرهنگی غنای خاصی را به اهداف خود ببخشیده و در سلامت جسم همراه با روح که لازم و ملزوم هستند کوشا باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد تا بتوانیم به خوبی به وظایف خود عمل کرده و میزبان شایسته ای برای این دوره از رقابت ها باشیم.

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران اظهارداشت: ما همراه با اهداف اداره کل ورزش وزارت نفت تلاش می کنیم تا ورزش همگانی را تعمیم و گسترش داده و نیم نگاهی نیز به بحث قهرمانی داشته باشیم.

تیم های شرکت کننده به همراه نمایندگان ستاد اجرایی و کمیته داوران رژه رفتند و مشعل المپیاد نیز توسط پریماه حکام زاده عضو تیم ملی والیبال ایران و ورزشکار تیم شرکت گاز روشن شد.

سوگند نامه این رقابتها توسط زهرا ساعتیان یکی از ورزشکاران رشته کاراته قرائت شد.

در ادامه این مراسم مهدی اسلامی ناظر اداره کل ورزش وزارت نفت که حامل پیام میرمحمد صادقی معاون وزیر در توسعه منابع انسانی و مدیریت و شاه کرمی مدیر کل اداره ورزش وزارت نفت بود، از تلاش میزبان این المپیاد برای فراهم کردن زمینه برگزاری نخستین دوره مسابقات ورزشی بانوان زیر 26 سال در سطح وزارت نفت قدردانی کرد.

وی خطاب به ورزشکاران گفت: امیدواریم تمام شما ورزشکاران جوان مسابقات خوبی را پیش رو داشته باشید و بتوانید در سایه دوستی و رفاقت ها، رقابت های ورزشی خوبی را برگزار کنید.

نخستین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی سراسری بانوان زیر 26 سال وزارت نفت در 10 رشته ورزشی از 30 بهمن تا پنجم اسفند ماه به میزبانی شرکت ملی گاز ایران در شهرستان محمود آباد برگزار می شود.