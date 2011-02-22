بیژن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم فوتبال امید پیش از دیدار با قرقیزستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در روزهای گذشته با توجه به آنالیز فیلم یکی از دیدارهای قرقیزستان، تمرینات تیم را براساس نوع بازی این تیم طراحی کردیم. قطعا بازی با حوصله، حفظ توپ و استفاده مطلوب از کناره‌های زمین شانس پیروزی ما را در این دیدار بیشتر می کند.

وی افزود: مربی قرقیزستان اعلام کرده برای تساوی به ایران می‌آید تا با استفاده از میزبانی در بازی برگشت، شانس صعود تیمش بیشتر شود اما ما ابتدا سعی می‌کنیم اسیر اتفاقات فوتبالی نشویم و پس از آن در اندیشه ارائه یک بازی منطقی هستیم تا در دیدار رفت به پیروزی دست یابیم.

مربی تیم فوتبال امید اضافه کرد: بازیکنان تیم امید با توجه به بازی‌های ارزشمندی که در گوانگجو انجام دادند، باتجربه‌تر شده‌اند و اگر دچار غرور نشده و برنامه‌های تاکتیکی کادرفنی را به خوبی در زمین پیاده کنند، با یک پیروزی پرگل کار قرقیزستان را در تهران تمام می‌کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: البته شاید رسیدن به گل نخست برابر این تیم که بیشتر به کارهای دفاعی می‌‍پردازد، سخت باشد اما درصورتی که بتوانیم گل اول را به ثمر برسانیم، رسیدن به گل‌های بعدی دور از انتظار نیست.

طاهری در پایان گفت: علی عسگر به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور نخواهد داشت و ترجیح دادیم از انصاریفرد و حاج‌صفی هم در این بازی استفاده نکنیم، گرچه احتمال حضور آنها در بازی برگشت وجود دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و قرقیزستان از مرحله سوم مقدماتی المپیک لندن ساعت 15 روز چهارشنبه چهارم اسفندماه با قضاوت "چایا عالی مهاپاپ" از تایلند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.