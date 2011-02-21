کره شمالی برای سومین آزمایش هسته ای خود آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "چوسون ایبو" امروز دوشنبه گزارش داد: کره شمالی یک تونل جدید به عمق 800 متر را در محل آزمایشات هسته ای خود در "پونگیه ری" در استان "هام گیونگ" در شمالی شرقی کشور حفر کرده و کارشناسان بر این باورند که پیونگ یانگ برای آزمایش هسته ای دیگری آماده می شود.

در همین حال یک مقام دولتی کره جنوبی به این روزنامه گفت: اگر پیونگ یانگ به حفر این تونل در پونگیه ری با سرعت کنونی ادامه دهد، احتمالا می تواند سومین آزمایش هسته ای خود را پس از ماه آوریل انجام دهد.

همچنین بر اساس تصاویری که در تاریخ اول نوامبر از ماهواره "گلوب" به دست آمده است، کره شمالی در حال ساخت یک راکتور جدید در محل تاسیسات یانگ بیون است. بر اساس مدارک موجود، این راکتور از نوع آب سبک بوده و پیش از سال 2012 میلادی کار ساخت آن به پایان می رسد.

