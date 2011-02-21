تصاویر پیاده روی فضایی کیهان نوردان در زیر آب

به گزارش خبرگزاری مهر، این استخر عظیم در مرکز تمرینات کیهان نوردان آژانس فضایی روسیه به نام "استار سیتی" در نزدیکی مسکو قرار دارد.

داخل این استخر بزرگ، یک شاتل مدل قرار گرفته است و کارآموزان کیهان نوردی و فضانوردانی که قصد عزیمت به ایستگاه فضایی بین المللی را دارند در زیر آب تمرینات خود را به منظور آماده سازی برای پیاده رویهای فضایی انجام می دهند.

تمریناتی که در زیر این آب انجام می شوند نزدیک به کارهایی است که فضانوردان در شرایط بی وزنی در فضا باید انجام دهند.

براساس گزارش دیلی میل، این استخر که 12 متر عمق، 23 متر قطر و 5 هزار متر مربع گنجایش دارد قادر است یک اتاقک مدل ایستگاه فضایی به وزن 20 تن را در خود نگه دارد.

این استخر در سال 1980 گشایش یافت. با وجود امنیت بالای این تاسیسات، اما هر چند وقت یکبار توریستها نیز می توانند وارد آن شوند و این شبیه سازی پیاده رویهای فضایی را امتحان کنند.

این استخر به حسگرهای سلامتی بسیار پیشرفته ای مجهز است که وزن، قد و شاخصهای پزشکی فضانوردان جوان را به طور مرتب اندازه گیری می کنند.

عقاب فرود آمد

در این تصویر، اتاقک مدل شاتل در زیر آب دیده می شود

پیاده روی آبی

فضانوردان کارآموز به همراه غواصان مهارتهای تعمیر اتاقک زیر آبی را می آموزند

آمادگی برای پرتاب شاتل

یک فضانورد با کمک دیگران مشغول پوشیدن لباس فضانوردی است تا برای فرود به زیر آب آماده شود

بی وزنی

در این مرکز، اثرات بی وزنی در فضا آزمایش می شوند

آماده فرود