بیماران سرطانی کرمان از سرگردانی نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی خراب شدن دو دستگاه پرتو درمانی طی ماههای گذشته بیماران سرطانی کرمان برای ادامه روند درمانی خود به استانهای یزد و فارس سفر می کردند و همین مسئله موجب بروز مشکلاتی برای بیماران سرطانی کرمان شده بود.

خراب شدن این دستگاهها بخصوص برای بیماران کم بضاعت سرطانی مشکلات عدیده ای ایجاد کرده بود که پس از پیگیریهای مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه جدید پرتو درمانی شتاب دهنده در بیمارستان شفای کرمان راه اندازی شد و از روز گذشته فعالیت مجدد این دستگاه و ادامه روند مداوای بیماران سرطانی کرمان آغاز شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: وجود این دستگاه در روند درمانی بیماران سرطانی کرمان بسیار تاثیر گذار است.

عبدالرضا صباحی گفت: با خراب شدن این دستگاه طی ماههای اخیر مشکلاتی ایجاد شده بود که خوشبختانه این مسئله با راه اندازی دستگاه جدید رفع شد.

وی اضافه کرد: هزینه راه اندازی دستگاه جدید 650 میلیون تومان برآورد شده است.

صباحی گفت: هم اکنون با استانداردهای لازم در این خصوص همچنان فاصله داریم اما با پیگیریهای انجام شده در سال آینده دستگاه پرتودرمانی با قابلیتهای بالا تر در مرکز بیمارستان جواد الائمه کرمان راه اندازی می شود.