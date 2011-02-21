مدیر اطلاع‌رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم زمان برگزاری این اجلاسیه را روزهای 4 و 5 اسفندماه اعلام کرد و اظهار داشت: این اجلاسیه پیرو سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم و فرمایشات گهربار ایشان درباره حوزه و حوزویان با موضوع «حوزه بالنده؛ بایسته‌ها و راهکار‌ها» برگزار می‌شود.



محمود گل‌پرور با بیان اینکه روند برگزاری این اجلاسیه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مقدماتی از 7 آبان امسال آغاز شده است، یادآور شد: در این راستا کارگروه‌های هشت گانه‌ای با موضوعات استخراج شده از فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل شد که در آن‌ها با استفاده از نظرات کار‌شناسان و نخبگان حوزه مشکلات و راهکار‌ها مورد بحث و بررسی کار‌شناسانه قرار گرفته که تاکنون نتایج خوبی حاصل شده است.



وی ادامه داد: در حال حاضر کار‌شناسان حوزوی سراسر کشور در قالب آخرین جلسه کارگروه‌های مقدماتی در 4 اسفندماه با تشکیل هشت کارگروه همزمان در محل ساختمان مرکز جهانی علوم اسلامی اهل البیت (ع) جمع می‌شوند و به بررسی نهایی مصوبات کارگروه‌ها خواهند پرداخت.



گل‌پرور گفت: این مصوبات در نشست عمومی روز پنجشنبه 5 اسفندماه پس از بحث و بررسی در سالن اجتماعات مدرسه عالی امام خمینی (ره) با حضور علمای سراسر کشور به تصویب نهایی خواهد رسید تا در دستور کار مراکز حوزوی قرار گیرد.

