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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

به مدت دو روز؛

اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد در قم برگزار می‌شود

اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علمای بلاد به مدت دو روز در قم برگزار می‌شود.

مدیر اطلاع‌رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم زمان برگزاری این اجلاسیه را روزهای 4 و 5 اسفندماه اعلام کرد و اظهار داشت: این اجلاسیه پیرو سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم و فرمایشات گهربار ایشان درباره حوزه و حوزویان با موضوع «حوزه بالنده؛ بایسته‌ها و راهکار‌ها» برگزار می‌شود.

محمود گل‌پرور با بیان اینکه روند برگزاری این اجلاسیه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مقدماتی از 7 آبان امسال آغاز شده است، یادآور شد: در این راستا کارگروه‌های هشت گانه‌ای با موضوعات استخراج شده از فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل شد که در آن‌ها با استفاده از نظرات کار‌شناسان و نخبگان حوزه مشکلات و راهکار‌ها مورد بحث و بررسی کار‌شناسانه قرار گرفته که تاکنون نتایج خوبی حاصل شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کار‌شناسان حوزوی سراسر کشور در قالب آخرین جلسه کارگروه‌های مقدماتی در 4 اسفندماه با تشکیل هشت کارگروه همزمان در محل ساختمان مرکز جهانی علوم اسلامی اهل البیت (ع) جمع می‌شوند و به بررسی نهایی مصوبات کارگروه‌ها خواهند پرداخت.

گل‌پرور گفت: این مصوبات در نشست عمومی روز پنجشنبه 5 اسفندماه پس از بحث و بررسی در سالن اجتماعات مدرسه عالی امام خمینی (ره) با حضور علمای سراسر کشور به تصویب نهایی خواهد رسید تا در دستور کار مراکز حوزوی قرار گیرد.
 

کد مطلب 1258532

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