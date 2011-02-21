جشنواره خوشنویسی و نقاشیخط کاتبان وحی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در این مراسم گفت: در زمینه های مختلف قرآنی فعالیتهای گسترده ای انجام شده اما به نظر می رسد آنچه باید بیشتر مورد نظر قرار گیرد هنرهای قرآنی است.

منصور طبیعی افزود: جشنواره ملی خوشنویسی و نقاشیخط کاتبان وحی بستری را فراهم آورد تا همه خوشنویسان از سراسر کشور در زمینه قرآن هنر خود را به نمایش گذارند.

وی ادامه داد: در بحث فعالیتهای هنری قرآن گام های موثری در کشور توسط مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور برداشته شده که این جشنواره نیز نمونه ای از این برنامه هاست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اضافه کرد: انتخاب آثار در این جشنواره به گفته همه داوران با توجه به حضور اساتید و روسای انجمنهای خوشنویسی کشور بسیار مشکل بوده است به گونه ای که در انتخاب نفرات برتر ناگزیر به معرفی تعداد بیشتری در یک عنوان بوده ایم.

وی ادامه داد: در اکثر جشنواره هایی که در سطح ملی برگزار می شود شناسایی و اطلاع رسانی به مخاطبان جز از طریق تکمیل یک بانک اطلاعاتی ممکن نیست و در این جشنواره نیز با تلاش انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس بانک اطلاعاتی مشتمل بر اغلب هنرمندان خوشنویس کشور تهیه شد که روند ارسال آثار را تسهیل کرد.

طبیعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مجموع 465 هنرمند با 828 اثراز 24 استان کشور در این جشنواره شرکت کردند که پس از داوری 363 نفر با تعداد 364 اثر به مرحله داوری نهایی را یافتند.

وی افزود: داوری نهایی این تعداد آثار از 22 بهمن و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به مدت سه روز در رشته های نستعلیق ،شکسته نستعلیق، گرایشهای نوین خوشویسی، نسخ، ثلث و نقاشیخط انجام شد و نفرات برتر معرفی شدند.

مدیر کل مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور: مهمترین وجه اعجاز قرآن فرهگسازی است

در ادامه این جلسه حجت الاسلام محمدی مدیر کل مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور گفت : یکی از وجوه اعجاز قران کریم اعجاز فرهنگسازی قرآن در جامعه است که کمتر به آن توجه شده است.

وی گفت: این نوع اعجاز درون متنی محسوب نمیشود بلکه تاثیر متن قرآن برجامعه را نمایان می کند که امروز نیز در تمدن اسلامی قابل مشاهده است.

وی تحولات ناشی از قرآن در جامعه را در دو جنبه مادی و معنوی دانست و افزود: در جهان امروز برخی از تحولات نقطه اوج خود را سپری می کنند اما آنچه جهان از آن رنج می برد کمبود معنویت است که این مهم جز از طریق قرآن مرتفع نمیشود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران متاثر از تمدن اسلامی و قرآن شکل گرفته و باید تلاش کرد از طریق استفاده از این کتاب آسمانی اداره معنویت جهان را بدست آورد.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه تمام علوم موجود جهان در قرآن دارای جایگاه است، اضافه کرد: در قرآن آنچه به عنوان چشم انداز برای جامعه بشری مطرح می شود تسخیر زمین و آسمانهاست که با این نوع نگرش میتوان نتیجه گرفت جهان بلحاظ علمی در دوره طفولیت خود قرار گرفته است.

وی اذعان کرد : قرآن کریم پر است از فضاهای زیبای هنری که این فضاها را می توان در دو جنبه اصلی زیبایی خطوط و زیبایی صوت مشاهده کرد.

محمدی تصریح کرد: هنر خوشنویسی قرآن، اصیل ترین هنر اسلامی است که توانسته اعتدال روحی و جسمی را به هنرمند خطاط هدیه کند.

وی با بیان اینکه خوشنویسی قرآنی هنرمند خالق اثر را در حالتی به نام سمت فرو می برد، گفت: سمت نوعی سکوت انتخاب شده که دریچه ای از معنویت را به ارمغان می آورد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به معضلات امروز هنر خوشنویسی گفت: باید کمک کرد تا این هنر ایرانی اسلامی در موقیعیت جهانی مطرح شود که در همین راستا امیدواریم این جشنواره سال آینده در حد بین المللی ادامه پیدا کند.

وی در پایان نیز گفت: تغییر رویکرد موسسات قرآنی با هدف آموزش هنرهای قرآنی در دستور کار مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی قرار گرفته و تلاش می شود کارهای زیر ساختی مهمی در این جهت انجام شود.

در ادامه این آیین مراسم تقدیر از هنرمندان برگزیده انجام شد و خوشنویسان ذیل عناوین برتر را کسب کردند:

رشته نسخ:

شایستگان تقدیر در بخش نسخ:مصطفی رضایی ، مریم معینی ، فرهاد نصیری شیرازی

برگزیدگان بخش نسخ:نفرسوم ابو الفضل خزائی ، نفر دوم محسن عبادی ، نفر اول ناصر طاووسی

رشته ثلث:

شایستگان تقدیر در بخش ثلث:احمد خانساری ، نیما امیر جوادی ،علی اصغر نظری حائل

برگزیدگان بخش ثلث: نفر سوم امیر حق گشا از استان تهران ،نفر دوم روح اله ابو الفضلی ، نفر اولعلی اصغر نظری حائل.

رشته گرایش های نوین خوشنویسی:

تقدیر ها:سید سعید کاظمی(بدلیل استفاده خوب از ابزار خوشنویسی) ،مریم فتوحی فر (بدلیل کمپوزیسیون)،سید احمد رضا حسن زاده (بدلیل داشتن لغت وخطوط کوفی )،ندا محمدی (بدلیل بافت زمینه)نفرات برگزیده:نفر سوم مهران بهزادی از شیراز، نفر دوم رقیه فصیحی از تهران، نفر اول محمد ایمانی راد از شهرستان اراک.

رشته شکسته:

نفرات برگزیده:

نفر سوم شمس الدین مرادی

نفرات دوم بطور مشترک غلامعلی گوران ومیثم سلطانی

نفرات اول بصورت مشترک رضا امینی وذبیح اله لولوئی مهر

رشته نستعلیق:

افراد شایسته تقدیر:

محمد علی یوسفی ،مجید رستگار، مهران شیرالی ، محمد امین بذرگر

نفرات برگزیده:

رتبه سوم مشترکا علی مقارن عسکری از استان اصفهان و مصطفی عابدی از قزو ین

رتبه دوم نستعلیق مشترکاپیمان سادات نژاد از استان ایلا م و رضا زدوار از استان خوزستان

رتبه اول نستعلیق حمید جعفری شهرستان کرج استان البرز