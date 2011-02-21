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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

ویرایش دوم "از چاپخانه تا کتابخانه" منتشر شد

ویرایش دوم "از چاپخانه تا کتابخانه" منتشر شد

ویرایش دوم کتاب "از چاپخانه تا کتابخانه؛ مراحل کتاب‌نویسی، چاپ‌سپاری و کتابداری" نوشته قاسم صافی از سوی موسسه انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب راهنمای شیوه علمی مراحل کتاب‌نویسی ، ویراستاری، کتابداری و کتابخوانی محسوب می‌شود.

در این نوشتار خالقان و خادمان کتاب، سازمان مطبوعات و ادارات مختلف چاپ و نشر، شیوه‌های فهرست‌نویسی و رده‌بندی آثار و چگونگی مطالعه و بهره‌گیری از مطبوعات به‌طور مصور و با نثری ساده، روان و موجز بیان شده است.
 
مطالعه این کتاب به خواننده کمک می کند تا ارزیابی درستی از تدوین یک اثر، چگونگی چاپ و نشر و شیوه مطالعه و برگه‌آرایی آن داشته باشد و انواع وسایل و ادوات چاپ و صحافی سنتی و پیشرفته و مدرن را بشناسد و با کار و خلاقیت خالقان کتاب و مطبوعات و دست‌اندر‌کاران آماده‌سازی، ویرایش و توزیع کتاب و دیگر رسانه‌های مکتوب آشنایی یابد.

 ویرایش دوم کتاب "از چاپخانه تا کتابخانه" در 315 صفحه از سوی موسسه انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.
کد مطلب 1258539

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