ویرایش دوم "از چاپخانه تا کتابخانه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب راهنمای شیوه علمی مراحل کتاب‌نویسی ، ویراستاری، کتابداری و کتابخوانی محسوب می‌شود.

در این نوشتار خالقان و خادمان کتاب، سازمان مطبوعات و ادارات مختلف چاپ و نشر، شیوه‌های فهرست‌نویسی و رده‌بندی آثار و چگونگی مطالعه و بهره‌گیری از مطبوعات به‌طور مصور و با نثری ساده، روان و موجز بیان شده است.



مطالعه این کتاب به خواننده کمک می کند تا ارزیابی درستی از تدوین یک اثر، چگونگی چاپ و نشر و شیوه مطالعه و برگه‌آرایی آن داشته باشد و انواع وسایل و ادوات چاپ و صحافی سنتی و پیشرفته و مدرن را بشناسد و با کار و خلاقیت خالقان کتاب و مطبوعات و دست‌اندر‌کاران آماده‌سازی، ویرایش و توزیع کتاب و دیگر رسانه‌های مکتوب آشنایی یابد.

ویرایش دوم کتاب "از چاپخانه تا کتابخانه" در 315 صفحه از سوی موسسه انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.