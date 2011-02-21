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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

جشنواره قصه‌گویی با خوانش 9 قصه پایان می‌یابد

جشنواره قصه‌گویی با خوانش 9 قصه پایان می‌یابد

چهاردهمین جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز سه‌شنبه 3 اسفندماه با اجرای 9 قصه به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جشنواره قصه‌گویی کانون 30 بهمن با حضور قصه گویانی ازایران و 12 کشور جهان آ در بندرعباس آغاز شده است.

 در دومین روز برگزاری این جشنواره قصه‌های پسری که به سمت باد شمال رفت، مهربان‌ترین دختر دنیا، خلیفه متوکل، تجربه لاک پشت پیر، مباهله، عیسی و بچه های کوچک، ابوذر، کاوه آهنگر، ماه دوتیکه، نگار، پادشاهی که زبان پرنده‌ها را می‌فهمید، پاداش نیک، ابابیل، بلبل آوازه خوان، کودکی به نام محمد، خطر و موسی اجرا شد.

روز سه‌شنبه 3 اسفند هم قصه‌های همسر و همسفر، گل جادویی سرخس، سفری به سوی خدا، همه برای من، من دیگه خوابم نمیاد، بچه گربه لوس، سومین نشانه و بابا خارکن اجرا می‌شود.
 
چهاردهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی سوم اسفند با تقدیر از قصه‌گویان برگزیده و مقالات برتر در سالن شهرک گاز بندرعباس به کار خود پایان خواهد داد.
 
کد مطلب 1258540

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