به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جشنواره قصهگویی کانون 30 بهمن با حضور قصه گویانی ازایران و 12 کشور جهان آ در بندرعباس آغاز شده است.
در دومین روز برگزاری این جشنواره قصههای پسری که به سمت باد شمال رفت، مهربانترین دختر دنیا، خلیفه متوکل، تجربه لاک پشت پیر، مباهله، عیسی و بچه های کوچک، ابوذر، کاوه آهنگر، ماه دوتیکه، نگار، پادشاهی که زبان پرندهها را میفهمید، پاداش نیک، ابابیل، بلبل آوازه خوان، کودکی به نام محمد، خطر و موسی اجرا شد.
روز سهشنبه 3 اسفند هم قصههای همسر و همسفر، گل جادویی سرخس، سفری به سوی خدا، همه برای من، من دیگه خوابم نمیاد، بچه گربه لوس، سومین نشانه و بابا خارکن اجرا میشود.
چهاردهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی سوم اسفند با تقدیر از قصهگویان برگزیده و مقالات برتر در سالن شهرک گاز بندرعباس به کار خود پایان خواهد داد.
چهاردهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی سوم اسفند با تقدیر از قصهگویان برگزیده و مقالات برتر در سالن شهرک گاز بندرعباس به کار خود پایان خواهد داد.
نظر شما