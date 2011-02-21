به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که حاصل تلاش محمد قاسم فروغی جهرمی است در دو جلد به بررسی ادبیات دفاع مقدس پرداخته است.

"مقوله‌ها و مقاله‌ها" مجموعه مقالات و نشست­هایی است در موضوعات گوناگون ادبیات دفاع مقدس که به بررسی و تحلیل وضعیت خاطره، شعر، داستان و زندگینامه­ داستانی می‌پردازد.

فروغی جهرمی در این اثر ، نوشتارهایی از نویسندگان ادبیات دفاع مقدس همچون علیرضا کمری، محسن کاظمی، محمدرضا سرشار، کامران پارسی نژاد، محمد حنیف، مهدی فراهانی، نصرت الله محمودزاده، سید محمد میرکاظمی و ... را گردآوری کرده است.

علاوه بر مقالات اشاره شده نشست‌هایی تخصصی در موضوعات مختلف با حضور کارشناسان و صاحبنظران ادبیات برگزار شده که ماحصل آنها در این کتاب منتشر شده است.