به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که حاصل تلاش محمد قاسم فروغی جهرمی است در دو جلد به بررسی ادبیات دفاع مقدس پرداخته است.
"مقولهها و مقالهها" مجموعه مقالات و نشستهایی است در موضوعات گوناگون ادبیات دفاع مقدس که به بررسی و تحلیل وضعیت خاطره، شعر، داستان و زندگینامه داستانی میپردازد.
فروغی جهرمی در این اثر ، نوشتارهایی از نویسندگان ادبیات دفاع مقدس همچون علیرضا کمری، محسن کاظمی، محمدرضا سرشار، کامران پارسی نژاد، محمد حنیف، مهدی فراهانی، نصرت الله محمودزاده، سید محمد میرکاظمی و ... را گردآوری کرده است.
علاوه بر مقالات اشاره شده نشستهایی تخصصی در موضوعات مختلف با حضور کارشناسان و صاحبنظران ادبیات برگزار شده که ماحصل آنها در این کتاب منتشر شده است.
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