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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

"مقوله‌ها و مقاله‌ها" ادبیات دفاع مقدس بررسی شد

"مقوله‌ها و مقاله‌ها" ادبیات دفاع مقدس بررسی شد

کتاب "مقوله‌ها و مقاله‌ها" عنوان اثر جدیدی است که به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و خانه کتاب چاپ و منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که حاصل تلاش  محمد قاسم فروغی جهرمی است در دو جلد به بررسی ادبیات دفاع مقدس پرداخته است.

"مقوله‌ها و مقاله‌ها" مجموعه مقالات و نشست­هایی است در موضوعات گوناگون ادبیات دفاع مقدس که به بررسی و تحلیل وضعیت خاطره، شعر، داستان و زندگینامه­ داستانی می‌پردازد.

فروغی جهرمی در این اثر ، نوشتارهایی از نویسندگان ادبیات دفاع مقدس همچون علیرضا کمری، محسن کاظمی، محمدرضا سرشار، کامران پارسی نژاد، محمد حنیف، مهدی فراهانی، نصرت الله محمودزاده، سید محمد میرکاظمی و ... را گردآوری کرده است.

علاوه بر مقالات اشاره شده نشست‌هایی تخصصی در موضوعات مختلف با حضور کارشناسان و صاحبنظران ادبیات برگزار شده که ماحصل آنها در این کتاب منتشر شده است.

کد مطلب 1258542

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