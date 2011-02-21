همکاری نظامی روسیه و ژاپن با وجود اختلاف عمیق بر سر جزایر کوریل

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری شینهوا در تحلیلی درباره همکاریهای نظامی روسیه و ژاپن و مناقشات این دو کشور بر سر جزایر "کوریل" نوشت: پس از سفر "دیمیتری مدودف" رئیس جمهموری روسیه به جزایر مورد مناقشه کوریل، وزارت دفاع این کشور امروز دوشنبه اعلام کرد روسیه همکاری نظامی خود با ژاپن را به هیچ وجه قطع نمی کند.

وزارت دفاع روسیه همچنین تاکید کرد: همکاری خود را با دیگر کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه از جمله ژاپن قطع نمی کنیم. کشور باید هرچه سریعتر ساخت زیربناها در بندر "ولادی وستک" را برای جا دادن دو کشتی جنگی "میسترال" ساخت فرانسه که به ناوگان روسیه و برای حفاظت از جزایر مورد مناقشه کوریل پیوسته است، آغاز کند.

شینهوا در ادامه این مقاله با اشاره به دیدار مدودف از جزایر کوریل در نوامبر گذشته نوشت: مدودف اولین مقام روسی بود که به جزایر مورد مناقشه سفر کرد اما "نائوتو کان" نخست وزیر ژاپن از وی انتقاد کرد و این بازدید را گناهی غیر قابل بخشش توصیف کرد.

این رسانه چینی در ادامه این گزارش می نویسد: اگرچه جزایر کوریل مورد مناقشه ژاپن و روسیه است و باعث تنش در روابط مسکو و توکیو شده است، بطوری که پس از دیدار مدودف از این جزایر دو کشور سفرای خود را از دو پایتخت فراخواندند اما روسیه به همکاریهای نظامی خود با ژاپن چشم دوخته است و هیچ گاه به دلیل این تنش ها حاضر به قطع همکاری خود با این کشور نمی شود.

جزایر کوریل بین شبه جزیره کامچاتکا در شرق روسیه و شمالی ترین نقطه ژاپن در نزدیک جزیره هوکایدو واقع شده است. روسیه این جزایر را که از سال 1945 تصرف کرده جزو قلمرو خود می داند اما توکیو آن را بخشی از اراضی خود می داند.