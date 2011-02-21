به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمود ملک‌دار بیان داشت: برگزاری نخستین کنگره ارتقای فرهنگ دینی در ورزش آغاز همکاری‌های جدی حوزه و تربیت بدنی در راستای تحول فرهنگی در ورزش کشور است.



وی ابراز داشت: امروز به برکت نگاه ویژه مدیریت حوزه‌های علمیه، در حوزه به ورزش اهمیت خوبی داده می‌شود و با مصوبه شورای عالی حوزه‌های علمیه، کارهای خوبی در راستای تقویت و توسعه ورزش صورت گرفته است که آن را به فال نیک می‌گیریم.



معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه ادامه داد: از دو سال گذشته با حضور آیت الله مقتدایی در راس مدیریت حوزه‌های علمیه، واحد تربیت بدنی نیز در حوزه فعالیت خود را آغاز کرده است و با در نظر گرفتن ساعات شنا و آماده کردن لوازم ورزشی سعی شده است تا طلاب و روحانیون با ورزش همراه شوند.



وی با بیان اینکه از سوی دیگر آیین نامه جامع ورزش در حوزه‌های علمیه در حال تدوین است، اضافه کرد: در امر ورزش در حوزه رویکرد این است که ایجاد فضا و امکانات ورزشی و پرداختن به ورزش تنها مختص حوزه‌ علمیه قم نباشد و در سراسر حوزه‌های علمیه کشور این امکان وجود داشته باشد.



ملک‌دار یادآور شد: در سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به قم موضوع مطرح شده در خصوص ساخت یک مجموعه ورزشی مجهز و بزرگ برای حوزه علمیه به منظور بهره‌برداری طلاب و روحانیون مورد تایید و تصویب واقع شد و قرار است این مجموعه در زمینی با زیر بنای 10 هزار متر مربع احداث شود.



وی با بیان اینکه ساخت این مجموعه همکاری سازمان تربیت بدنی با حوزه علمیه را می‌طلبد، تاکید کرد: در دو سال اخیر همکاری بسیار خوبی بین سازمان تربیت بدنی و حوزه علمیه وجود داشته است و این مهم می‌تواند در آینده‌ای نزدیک در ابعاد مختلف گسترش یابد.



معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه عنوان داشت: تفاهم نامه‌ای نیز قرار است در روز برگزاری نخستین کنگره ارتقای فرهنگ دینی در ورزش بین دو نهاد حوزه علمیه و سازمان تربیت بدنی منعقد شود که این حرکت گامی مهم برای سازمان و توسعه و تقویت ورزش در حوزه‌های علمیه خواهد بود.



وی بیان داشت: استقبال خوبی از نخستین کنگره ارتقای فرهنگ دینی در ورزش صورت گرفته است و با اینکه هنوز برای رسیدن به هدف نهایی یعنی نهادینه کردن اخلاق و فرهنگ در ورزش کار زیادی داریم، اما برگزاری این کنگره می‌تواند آغاز خوبی برای رسیدن به هدف دو نهاد حوزه و سازمان تربیت بدنی باشد.