روایت تابوکی از واپسین روزهای عمر پسوا در "یک هذیان"

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو تابوکی در این کتاب که توسط شقایق شرفی از زبان ایتالیایی به فارسی ترجمه و از سوی انتشارات مانِ کتاب روانه بازار شده است، سه روز آخر زندگی پسوآ را به تصویر کشیده است.
پسوا سه روز پایانی عمرش را با مرگ دست و پنجه نرم کرد و روایت تابوکی از روزهای پایانی عمر او حاکی از این است که صاحبان اسامی مستعاری که پسوا به نام آنها شعر میسرود، در عالم خیال و واقعیت به دیدنش میآیند. تعدادی از شخصیتهای داستانی کتاب تابوکی عبارتند از: ماناسیه، کارلوس اوی ژینو مویی سینو دآلمیدا، کوییلو پاچهکو، آلوارو دکامپوش، آلبرتو کایرو، ریکاردو رئیش، برناردو سوآریش و آنتونیو مورا.
تابوکی در شناساندن پسوآ و انتشار آثار او پس از مرگش نقش مهمی داشت و در کتاب حاضر هم سه روز آخر عمر این شاعر پرتغالی (28 تا 30 نوامبر 1935) را در قالب یک اثر داستانی روایت کرده است.
فرناندو پسوآ
فرناندو آنتونیو نوگئیرا معروف به "پسوآ" در سیزدهم ژوئن 1888 در لیسبون به دنیا آمد. پسوآ آثارش را فقط در مجلات چاپ میکرد و تنها کتابی هم که پیش از مرگ منتشر کرد، جزوه مانندی بود با عنوان "پیغام" که درباره تاریخ پرتغال بود.
این شاعر پرتغالی که همواره در پانسیونهای محقر یا اتاقهای کرایهای زندگیمیکرد، در زندگی خود تنها یک بار عاشق شد که شدید و البته کوتاه بود؛ پسوآ عاشق دختری به نام اُفلیا کیرُش شد که ماشیننویس شرکتی بود که پسوا در آن کار میکرد.
وی به داشتن شخصیت های متعدد مشهور بود که این شخصیت ها با اسامی مستعار گوناگونی روایت سروده ها و نوشته های پسوا را بر عهده داشتند.
این شاعر سرانجام در 30 نوامبر 1935 در بیمارستان سن لویی فرانسویهای لیسبون از بیماری هپاتیت کبدی جان سپرد.
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