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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

طوفان شن بم را در برگرفت / کندی تردد در محور کرمان - زاهدان

طوفان شن بم را در برگرفت / کندی تردد در محور کرمان - زاهدان

کرمان - خبرگزاری مهر: پس از طوفان یکصد کیلومتری در ریگان با گسترش طوفان شن به بم ضمن بروز تند باد 90 کیلومتری رفت و آمد در محور کرمان - زاهدان نیز مختل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در حالیکه بدلیل طوفان شن در شهرستان ریگان و قسمتهایی از شهرستان فهرج مشکلاتی در روال عادی زندگی مردم روی داد از ساعاتی پیش طوفان شن در شهرستان بم نیز شروع شده است.

هم اکنون طوفان 90 کیلومتری در بم همچنان ادامه دارد و بروز طوفان شن موجب اختلال در زندگی عادی مردم و کاهش دید افقی شده است.

شدت طوفان شن به حدی است که عبور و مرور در برخی محورهای اصلی مانند محور بم - زاهدان با کندی مواجه شده و به سختی انجام می شود.

بدلیل کاهش شدید دید همچنین رفت و آمد در محور ریگان - ایرانشهر نیز با کندی انجام می شود.

بنا به اعلام مسئولان محلی شهرستان بم ستاد حوادث غیر مترقبه بم تشکیل شده است و نیروهای این شهرستان در آماده باش به سر می برند.

اداره کل راه و ترابری استان نیز با اشاره به طوفان شن در شهرستانهای شرقی کرمان از مردم خواسته است از عبور و مرور غیر ضروری در محورهای شرقی کرمان بدلیل طوفان شن خودداری کنند.

بنا به اعلام این اداره کل در محورهای فرعی این استان نیز مشکلاتی در رفت و آمد خودروها ایجاد شده است.

طوفان در ریگان هچنین موجب بروز خسارات گسترده شده است و هم اکنون برق چندین روستا قطع است.
 

کد مطلب 1258551

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