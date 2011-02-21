برق هفت روستای ریگان قطع شد / شن گرفتگی راههای روستایی

حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ریگان از صبح دوشنبه در معرض طوفانی با سرعت یکصد کیلومتر در ساعت قرار گرفته است که هم اکنون سرعت باد کاهش یافته است.

وی افزود: این طوفان خساراتی در بخش کشاورزی، قنوات و چاههای آب بجای گذاشته است اما با تشکیل ستاد حوادث خسارات در حال بررسی و مشکلات ایجاد شده در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: شن گرفتگی مزارع، کانالهای کشاورزی، راههای روستایی، پلها و خسارت به تاسیسات زیر بنایی از جمله خسارات این طوفان شدید است.

معاون فرماندار ریگان ادامه داد: بدلیل شکست چند تیر برق هم اکنون برق هفت روستا قطع شده است که از ساعات اولیه بروز این مشکل ماموران اداره برق در صد رفع قطع برق هستند و امیدواریم بزودی این مسئله برطرف شود.

حسین پور اضافه کرد: کاهش شدید دید افقی در جاده های اصلی و روستایی نیز اختلال در رفت و آمد ایجاد کرده است و رفت و آمد در محورهای مختلف شهرستان بخصوص ریگان ایرانشهر کند شده است.

وی با اشاره به حضور پلیس راه و نیروهای راه و ترابری در معابر شهرستان ریگان گفت: سه راه روستایی نیز مسدود است که در حال بازگشایی این راهها هستیم.

وی میزان خسارات این طوفان شن را به بعد از برآورد دقیق خسارات موکول کرد.