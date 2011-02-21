  1. استانها
  2. کرمان
۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۵

معاون فرماندار ریگان:

برق هفت روستای ریگان قطع شد / شن گرفتگی راههای روستایی

برق هفت روستای ریگان قطع شد / شن گرفتگی راههای روستایی

کرمان - خبرگزاری مهر: منصور حسین پور با اشاره به بروز طوفان یکصد کیلومتری در ریگان گفت: هم اکنون بدلیل خسارت به زیر ساختها برق هفت روستای ریگان قطع شده است.

حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ریگان از صبح دوشنبه در معرض طوفانی با سرعت یکصد کیلومتر در ساعت قرار گرفته است که هم اکنون سرعت باد کاهش یافته است.

وی افزود: این طوفان خساراتی در بخش کشاورزی، قنوات و چاههای آب بجای گذاشته است اما با تشکیل ستاد حوادث خسارات در حال بررسی و مشکلات ایجاد شده در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: شن گرفتگی مزارع، کانالهای کشاورزی، راههای روستایی، پلها و خسارت به تاسیسات زیر بنایی از جمله خسارات این طوفان شدید است.

معاون فرماندار ریگان ادامه داد: بدلیل شکست چند تیر برق هم اکنون برق هفت روستا قطع شده است که از ساعات اولیه بروز این مشکل ماموران اداره برق در صد رفع قطع برق هستند و امیدواریم بزودی این مسئله برطرف شود.

حسین پور اضافه کرد: کاهش شدید دید افقی در جاده های اصلی و روستایی نیز اختلال در رفت و آمد ایجاد کرده است و رفت و آمد در محورهای مختلف شهرستان بخصوص ریگان ایرانشهر کند شده است.

وی با اشاره به حضور پلیس راه و نیروهای راه و ترابری در معابر شهرستان ریگان گفت: سه راه روستایی نیز مسدود است که در حال بازگشایی این راهها هستیم.

وی میزان خسارات این طوفان شن را به بعد از برآورد دقیق خسارات موکول کرد.

کد مطلب 1258553

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها