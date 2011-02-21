به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین روز از برگزاری بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر، در نشستی با حضور مدیران مسئول و سردبیران نشریات و مطبوعات تخصصی کشور، وضعیت، جایگاه و مسائل و مشکلات این نشریات در پژوهشکده فرهنگ و هنر بررسی می‌شود.

در این نشست، مهدی ستایشگر مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه هنر موسیقی، سروش ریاضی مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه گزارش موسیقی، محمد موسوی مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه ماهور، سهراب حسینی سردبیر ماهنامه مقام موسیقایی و افشین داورپناه دبیر نشست‌های تخصصی موسیقی و رسانه و مدیر گروه پژوهش هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر به بحث و بررسی درباره تاریخچه، وضعیت کنونی و مسائل و مشکلات نشریات تخصصی حوزه موسیقی خواهند پرداخت.

در این نشست همچنین، آروین صداقت کیش نویسنده و منتقد به نمایندگی از ماهنامه فرهنگ و آهنگ حضور خواهد داشت و درباره چگونگی نشریات وجه علمی ـ پژوهشی نشریات موسیقی سخن خواهد گفت. بررسی نشریات تخصصی حوزه موسیقی در ایران از دیدگاه جایگاه علمی ـ پ‍ژوهشی موضوع اصلی سخنرانی این نویسنده و منتقد موسیقی خواهد بود.

این نشست، روز سه شنبه سوم اسفندماه از ساعت 16 تا 18 در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی واقع در خیابان انقلاب، بین چهار راه ولیعصر، نبش خیابان شهید برادران مظفر جنوبی، پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار می‌شود.

