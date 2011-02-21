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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

وضعیت نشریات تخصصی موسیقی در ایران بررسی می‌شود

نشست بررسی وضعیت نشریات تخصصی موسیقی در ایران عصر فردا در حاشیه برپایی جشنواره موسیقی فجر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  همزمان با دومین روز از برگزاری بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر، در نشستی با حضور مدیران مسئول و سردبیران نشریات و مطبوعات تخصصی کشور، وضعیت، جایگاه و مسائل و مشکلات این نشریات در پژوهشکده فرهنگ و هنر بررسی می‌شود.

در این نشست، مهدی ستایشگر مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه هنر موسیقی، سروش ریاضی مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه گزارش موسیقی، محمد موسوی مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه ماهور، سهراب حسینی سردبیر ماهنامه مقام موسیقایی و افشین داورپناه دبیر نشست‌های تخصصی موسیقی و رسانه و مدیر گروه پژوهش هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر به بحث و بررسی درباره تاریخچه، وضعیت کنونی و مسائل و مشکلات نشریات تخصصی حوزه موسیقی خواهند پرداخت.

در این نشست همچنین، آروین صداقت کیش نویسنده و منتقد به نمایندگی از ماهنامه فرهنگ و آهنگ حضور خواهد داشت و درباره چگونگی نشریات وجه  علمی ـ پژوهشی نشریات موسیقی سخن خواهد گفت. بررسی نشریات تخصصی حوزه موسیقی در ایران از دیدگاه جایگاه علمی ـ پ‍ژوهشی موضوع اصلی سخنرانی این نویسنده و منتقد موسیقی خواهد بود.

 این نشست، روز سه شنبه سوم اسفندماه از ساعت 16 تا 18 در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی واقع در خیابان انقلاب، بین چهار راه ولیعصر، نبش خیابان شهید برادران مظفر جنوبی، پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1258554

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