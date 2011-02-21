مظلومی مذاکره استقلال با بازیکنان سپاهان را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در حاشیه تمرین عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی نزدیکان باشگاه استقلال در تماس با جانوآریو و خسرو حیدری خواستار حضور آنها در تهران برای فصل بعد شده اند گفت: اصلا چنین چیزی صحبت ندارد و هیچ تماسی از سوی باشگاه استقلال با این بازیکنان گرفته نشده است.

وی ادامه داد: ما می دانیم که خسرو حیدری و جانوآریو در حال حاضر بازیکن تیم فوتبال سپاهان هستند و حرفه ای نیست که از باشگاه دیگری با این دو وارد مذاکره شوند. ضمن اینکه این دو بازیکن هم به سادگی باشگاه شان را عوض نخواهند کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد مصدومیت مبعلی و شریفات نیز گفت: این دو در حال درمان مصدومیت شان هستند و تکلیف آنها برای دیدار روز پنجشنبه برابر سپاهان در تمرین روز سه شنبه مشخص خواهد شد.

پرویز مظلومی در پایان از هواداران استقلال خواست با حضور در اصفهان به تشویق تیم خود بپردازند و با حضورشان به گرمتر شدن دیدار تیم های استقلال و سپاهان کمک کنند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان در هفته بیست و چهارم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.